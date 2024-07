Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Wo die Dünen schimmern“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Wo die Dünen schimmern“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 14. Juli 2024 um 20:17 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Bei dem Wetter bietet es sich an, am See, im Park oder auf dem heimischen Balkon zu faulenzen. Ein kühles Getränk dazu und vielleicht noch ein nettes Buch zur Unterhaltung? Genau hier kommt Apple mit seinem E-Book der Woche ins Spiel.

Das E-Book der Woche

Der Duft der Insel

Jessieanna lebt in Kalifornien. Sie arbeitet in der Kosmetikfirma ihrer Großmutter. Ihr großes Ziel ist es, eine Lotion herzustellen, die nicht nur auf die Haut, sondern auch auf die Seele wirkt. Doch der perfekte Duft dafür will ihr nicht gelingen.

Als ihr Vater darauf besteht, dass sich Jessieanna nach einer schweren Lungenerkrankung in seiner alten Heimat auskuriert, ist sie alles andere als begeistert. Was soll sie in der Fremde auf der kalten Nordseeinsel Amrum? Dafür müsste sie ihre Hochzeit mit Ryan verschieben!

Doch auf der Insel gibt es jemanden, der ihr zu der fehlenden Komponente für ihre Lotion verhelfen könnte. Aber wie soll sie ihm sein Geheimnis entlocken? Bei ihren Bemühungen hilft ihr jemand, der sie völlig unerwartet in Verwirrung stürzt….

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

