Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Spanish Love Deception – Manchmal führt die halbe Wahrheit zur ganz großen Liebe“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. Juli 2023 um 18:53 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Was ist das für ein Wetterchen? Herrlicher Sonnenschein und hohe Temperaturen, da kommt Sommerfeeling auf. Wer den gestrigen Tag nur im Schatten dösend verbracht hat, der kann sich heute ja einem Buch widmen, um wieder etwas in Schwung zu kommen.

Das E-Book der Woche

Die TikTok-Sensation des Jahres! Catalina Martín braucht dringend ein Date für die Hochzeit ihrer Schwester in Spanien. Vor allem, weil ihre gesamte spanische Großfamilie endlich ihren amerikanischen Freund kennenlernen will – der allerdings nicht existiert. Lina hat nur vier Wochen, um jemanden zu finden, der mit ihr von New York nach Spanien reist, um ihre Familie davon zu überzeugen, dass es die große Liebe ist. Als sich ausgerechnet ihr Arbeitskollege Aaron dazu bereiterklärt, ihr zu helfen, würde sie am liebsten sofort ablehnen. Kein anderer Mann hat sie so oft auf die Palme gebracht! Aber die Hochzeit rückt näher, und Aaron ist ihre beste (und einzige) Option. In Spanien muss Lina feststellen: Nicht nur als Fake-Boyfriend kann Aaron wirklich charmant sein….

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

