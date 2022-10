Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Network“ für 1,99€ kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. Oktober 2022 um 17:20 Uhr // Deals // // 1 Kommentar

Es ist Sonntag und das Wetter zeigt sich noch einmal von der besten Seite. Ganz im Gegenteil zum politischen Wetter in Berlin. Energiesicherheit, Anschläge auf kritische Infrastruktur sind in diesen Zeiten nicht beruhigend. Wer wissen will, wie Berlin in 20 Jahren aussehen könnte, der sollte sich das aktuelle E-Book der Woche von Apple gönnen.

Das E-Book der Woche

Berlin 2046: Die Innenstadt ist eine glitzernde Metropole, separiert von Außenbezirken, in denen die »aus-dem-Netz-Gefallenen« ihr erbärmliches Dasein fristen. Diejenigen, die früher zur Mittelschicht gehörten, sind aufgrund fehlender Jobs zum größten Teil erwerbslos. Um soziale Unruhen zu verhindern, werden sie zur »Virtual Work« verpflichtet. Als der visionäre Erfinder des »Virtual-Work-Gesetzes« brutal ermordet wird, übernehmen Mitglieder einer Spezialeinheit die Ermittlungen. Auf dem Weg zur Lösung des Falls durchstreifen sie das dystopische Berlin. Eine gefährliche Jagd beginnt …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

