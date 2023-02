Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Madame Beaumarie und der Winter in der Provence“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 5. Februar 2023 um 13:02 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Was bei uns die Nordseeküste ist, ist den Italienern ihre Toskana, den Schotten ihre Highlands und den Franzosen ihre Provence. Landschaftlich atemberaubend schön und immer wieder Kulisse für spannende Krimis. Genau damit kommen wir zum aktuellen E-Book der Woche.

Florence Beaumarie möchte mit ihrem charmanten Freund Charles Florentin entspannte Tage in dessen Landhaus im idyllischen Saignon im Luberon verbringen. Die ehemalige Pariser Kommissarin hofft auf stille Stunden vor dem Kamin, Wanderungen über winterliche Lavendelfelder und die Gelegenheit, ihre Beziehung zu Charles auszuloten. Doch schon am Tag ihrer Anreise wird eine junge Frau vor dem Polizeikommissariat von Avignon erschossen. So schnell ist es mit der Idylle vorbei. Die resolute Madame Beaumarie nimmt die Ermittlungen auf und stößt auf einige Überraschungen …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

