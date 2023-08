Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Die verstummte Frau“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Die verstummte Frau“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. August 2023 um 22:12 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Als Auszeit von der Arbeit benötigen wir von Zeit zu Zeit Entspannung : Die lässt sich auf vielfältige Art und Weise anstreben, das Lesen eines guten Buches gehört da definitiv dazu. Wie gut, dass Apple wieder ein spannendes E-Book reduziert hat und damit kommen wir zum E-Book der Woche.

Das E-Book der Woche

Der neue Fall für Will Trent und Sara Linton!

Atlanta, Georgia: Eine junge Frau wird brutal attackiert und sterbend zurückgelassen. Alle Spuren verlaufen im Sande, bis Will Trent den Fall übernimmt. Die Ermittlungen führen ihn ins Staatsgefängnis. Ein Insasse behauptet, wichtige Informationen geben zu können. Der Angriff gleicht genau der Tat, für die er vor acht Jahren verurteilt worden ist. Bis heute beteuert er seine Unschuld.

Will muss den ersten Fall lösen, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Doch fast ein Jahrzehnt ist vergangen – Erinnerungen sind verblasst, Zeugen unauffindbar, Beweise verschwunden. Nur eine Person kann Will dabei helfen, den erbarmungslosen Killer zur Strecke zu bringen: seine Partnerin Sara. Aber sobald Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen, steht für Will alles, was er liebt, auf dem Spiel…

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book immer nur an dem jeweiligen Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen.

