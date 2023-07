Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Der Sommer der Blütenfrauen“ für 1,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 2. Juli 2023 um 13:02 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Pünktlich mit dem Wochenende wird auch der neue Monat Juli eingeleitet, was doch der ideale Zeitpunkt zum kurzen Innehalten ist. Einmal tief durchatmen und sich an seine Jahresvorsätze erinnern. Wer sich vorgenommen hat, mehr zu lesen, der dürfte hier wieder fündig werden. Auch an diesem Wochenende gibt es von Apple nämlich ein E-Book zu einem besonders günstigen Preis.

Das E-Book der Woche

Als die impulsive Rose auf einem Biohof anheuert, ist sie sogleich fasziniert von dem liebevoll angelegten Blumenfeld der verstorbenen Gärtnerin Martje. In deren Notizbuch findet Rose köstliche Blütenrezepte, die sie zu einem kulinarischen Blog inspirieren – und das mit großem Erfolg. Die Französin Marguerite, die in Paris gegen die Schließung ihres kleinen Restaurants ankämpft, ist bezaubert von Roses duftigen Rezepten. Ebenso wie die Foodjournalistin Viola, die in Italien vor einer schweren Entscheidung steht. Als sich die drei Frauen im Piemont treffen, geben sie sich ein Versprechen: Gemeinsam wollen sie einen lang gehegten Traum zum Leben erwecken …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

-----

