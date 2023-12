Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Der Morgen“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 31. Dezember 2023 um 17:34 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer mit dem ganzen Kram rund um Silvester nichts anfangen kann und stattdessen auf der Suche nach einer Auszeit ist, könnte beim E-Book der Woche von Apple fündig werden. Es erwartet Euch ein spannender Thriller, der in der Hauptstadt des Landes spielt.

Das E-Book der Woche

Macht. Ohnmacht. Tatnacht.

Im morgendlichen Schneegestöber an der Berliner Siegessäule steht ein verlassener Kleinlaster. Auf der Ladefläche findet die Polizei eine halbnackte tote Frau. Jemand hat ihr mit roter Farbe etwas auf den Körper geschrieben – die Privatadresse des Bundeskanzlers. Am Tatort trifft die unerfahrene und ehrgeizige Kommissar-Anwärterin Nele Tschaikowski auf den berüchtigten Ermittler Artur Mayer. Was sie nicht wissen: Das ist kein Zufall.Kurz darauf tauchen im Netz Videos von der Toten auf, und der Fall nimmt eine dramatische Wende.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

