Tag 30 im 2023er Countdown: Heute „Blue Beetle“ für 4,99 Euro mitnehmen

Der 2023er Countdown von Apple neigt sich dem Ende zu, wir sind am vorletzten Tag angelangt. Heute dürfen sich nochmal Fans von DC Comics freuen.

Tag 30 im 2023er Countdown

Jaime (Xolo Maridueña) hat die Nase voll davon, sich und seine Familie mit Aushilfsjobs über Wasser zu halten. Da kommt ihm ein Vorstellungsgespräch beim Konzern Kord Industries gerade recht, das ihm seine Bekannte Jenny Kord (Bruna Marquezine) verschafft hat. Doch anstatt ihm einen Job anzubieten, drückt ihm Jenny kurzerhand einen Burger-Karton in die Hand und schickt ihn wieder nach Hause. Dort stellen Jaime, seine Schwester Milagro (Belissa Escobedo), seine Eltern Alberto (Damián Alcázar) und Rocio (Elpidia Carrillo) sowie sein Onkel Rudy (George Lopez) fest, dass sich in der Box ein mysteriöser blauer Skarabäus befindet. Der setzt sich nicht nur an Jaimes Wirbelsäule fest, sondern kommuniziert auch mit ihm, hüllt ihn in eine blaue Hightech-Rüstung ein und fliegt mit ihm in die Umlaufbahn. Jaime ist zunächst begeistert von seinen Fähigkeiten als Blue Beetle, doch schon bald sind auch andere Leuten hinter dem blauen Käfer her, darunter die Konzernchefin Victoria Kord (Susan Sarandon) und der ebenfalls in eine mächtige Rüstung gehüllte Conrad Carapax (Raoul Max Trujillo)…

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

