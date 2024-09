Home Featured Das Apple-Event vom 09.09.2024 nacherzählt (Die Kolumne)

Das Apple-Event vom 09.09.2024 nacherzählt (Die Kolumne)

Selbstverständlich fiebert ihr geschätzter Kolumnist dem Hochamt entgegen. Selbstverständlich ist der Wecker gestellt, sind alle Termin abgesagt und haben die lieben Menschen rundherum ein Schweigegelübde für die Dauer der Veranstaltung abzulegen. Selbstverständlich hängt der Fanboy im Kostüme eines Technikjournalisten an den Lippen und saugt jedes Wort seiner Idole auf, notiert akribisch Zahlen wie 48 Megapixel und klatscht in die Hände bei jedem mehr oder weniger gelungenen Versuch seiner Helden witzig zu sein. Selbstverständlich. Doch was passierte wirklich in dieser Dauerwerbesendung? Wie sieht ein normaler Mensch die Liturgie des Kapitalismus? Das Apple-Event vom 09.09.2024 nacherzählt (Achtung Satire!)

Minute 0 bis 4:34

Fröhliche Menschen feiern ihr Leben, dass dank dieser menschenfreundlichen Firma besser ist und/oder noch andauert. Blick auf den Himmel und Kamerafahrt durch ein wirklich obzön großes Gebäude auf einen fröhlichen Mann am Ende seiner Karriere vor einem Plastikregenbogen. Der Mann ist der Chef und verrät in Minute 3 schon alles, wozu seine Mitarbeiter noch 95 Minuten brauchen werden.

Minute 4:43 bis 20.20

Irgendeine neue Uhr in schwarz. Hat wohl die Nummer 10, wie Lionel Messi, der Apple ja auch irgendwie gehört. Die Kamera schwenkt zur schönsten Brücke auf diesem Planeten, die ausnahmsweise nicht im Nebel steckt (wie machen die das?) zu einem anderen Mann, der wohl den Mann vom Anfang als Chef beerben will. Er braucht eine Viertelstunde, um zu erklären, warum ich die neue Uhr kaufen soll. Irgendwas mit Display, Größe und einem Chip.

Minute 20.20 bis 26.00

Noch ein Mann. (War das nicht die Firma mit Gender-Dings?) Der Mann steht im Park und erklärt uns eine andere Uhr, die so heißt wie der Ultra Instinct von Goku. Die Uhr ist nicht neu, hat nur eine neue Farbe. Dafür braucht der Mann auch nur fünf Minuten.

Minute 26.00 bis 39.53

Der Chef ist wieder da, steht aber woanders, aber in denselben Klamotten, die so gar nicht nach einem schwarzen Rollkragenpullover aussehen. Chef sagt, warum wir neue Kopfhörer kaufen sollen und verrät sofort zu Beginn wieder alles. Warum macht der das?

Die erste Frau. Steht hinter dem Coit Tower in San Francisco. Warum? Egal. Auch sie erklärt, warum ich mir neue Kopfhörer, Nummer 4 in ihrer Zählung, kaufen soll. Am Ende sagt die Frau, wir sollen sogar zwei neue Kopfhörer kaufen, die einen sind ganz bunt, aber nicht ganz billig. Zusammen müssten wir knapp 800 Euro hinlegen.

Die nächste Frau, eine Ärztin offensichtlich, wenn auch ohne standesgemäßem weißen Kittel. Ausnahmsweise möchte sie nicht, dass wir etwas kaufen, sondern schenkt uns etwas. Besseres Hören. Wie schön. Dafür brauchen wir aber Kopfhörer Nummer 3 dieser Firma. Verwirrend.

Minute 39.53 bis 71:42

Der Mann ist wieder da, wieder in den Klamotten, wieder woanders. Hatte ja auch 13 Minuten Zeit, während seine Mitarbeiter Kopfhörer verkauft haben. Der Mann will ein Telefon verkaufen. Irgendwas mit Nummer 16 (fragt niemand mehr nach der Nummer 9?).

Wieder eine Frau, diesmal im De Young Museum, noch immer in San Francisco (Was hat das Telefon mit Kunst zu tun? Das scheint den Firmenmenschen egal zu sein).

Ein Mann in dem aufgeräumtesten Keller der Menschheitsgeschichte und ein Mann, der mir verdächtig bekannt vorkommt und wohl immer dieselben Klamotten trägt, alle erklären mir, warum ich das Telefon kaufen soll. Irgendwas mit Super, Intelligenz, Innovation und so.

Der Dynamische der Beiden steht im Palace of Fine Arts, einer geschmacklosen Kopie der Antike aus dem Jahr 1915. Warum, wenn er seine neueste Innovation feiern will? Aber er hat Zeit dort und redet und redet.

Nach 57 Minuten kommt ein junger Mann, der sich nebenan auf dem Gelände versteckt haben muss. Er sieht verdächtig nach Werkstudent aus, kann aber die gleichen Handbewegungen, die irgendwie alle drauf haben, wie sein Chef. Der junge Mann erklärt uns einen neuen Knopf. Wegen dieses Knopfes soll ich wohl das Telefon kaufen. Irgendwas mit Kameraauslöser, den die Firma neu erfunden hat.

Minute 71.43 bis 95.41

Der alte Mann darf wohl nicht aus dem Gelände raus, aber frei herumlaufen. Er steht noch immer irgendwo dort und will nun ein zweites Telefon verkaufen. Das Telefon ist noch besser als das erste von eben. Verstehe, wer will.

Plötzlich Nacht. Ein anderer Mann in dem hässlichsten Hemd vor einer Kamera steht im Dunkeln und erklärt uns, warum wir das andere Telefon (nicht das erste) kaufen sollen. Irgendwas mit Bildschirm, Titan, Wüstensand und es wird offensichtlich nicht mehr so heiß wie die Telefone aus dem letzten Jahr.

Wieder der Mann im Keller, der kurz vorher noch schnell aufgeräumt hatte und noch weitere Menschen, die irgendwas mit Foto und Film zu tun haben. Alle, wirklich alle, erklären mir, warum ich das neue Telefon kaufen soll. Es macht wohl bessere Fotos und ich kann meine eigenen Kinofilme drehen oder so. Dafür brauchen alle zusammen fast 23 Minuten, was ein erholsames Powernap gewesen wäre.

Minute 95.41 bis 98.49

Die Sonne ging zwischenzeitlich wieder auf. Der Mann ist wieder da, wo er am Anfang stand. Warum? Er wiederholt alles, braucht dafür aber nur zwei Minuten. Geht doch!

-----

