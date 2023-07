Home Apps Darkroom 6.5 ist erschienen: Presets werden aufgebohrt

Darkroom 6.5 ist erschienen: Presets werden aufgebohrt

Das iPhone ist die beliebteste Kamera, was an zwei Gründen liegt. Dies hat man in der Regel immer dabei und die geschossenen Bilder lassen sich mit der richtigen App direkt an Ort und Stelle bearbeiten, wie beispielsweise mit Darkroom. Hier gibt es nun ein großes Update.

Darkroom in Version 6.5 ist erschienen

In einem früheren Update führte Darkroom die Möglichkeit ein, eigene Presets zu kreieren. Dieses Update knüpft nun daran an und erweitert die Funktionen diesbezüglich, wie aus den Release-Notes hervorgeht:

Dieses Update bietet eine völlig neue Möglichkeit, gemeinsam genutzte Voreinstellungen aus der Darkroom-Community zu entdecken und zu installieren. Im Werkzeug “Voreinstellungen” öffnet ein neues Symbol eine spezielle Suchoberfläche, die freigegebene Voreinstellungen nach gemeinsamen Kategorien und Filtern gruppiert und Ihnen hilft, die besten Voreinstellungen für Ihre Fotos zu finden.

Dieses Update enthält außerdem Fehlerkorrekturen und Verbesserungen:

Behebung von Fehlern beim Markieren und Ablehnen im Querformat auf dem iPhone.

Verschiedene andere UI-Verbesserungen.

Für Bestandskunden kostenfrei

Wer Darkroom in der Abo-Version, auch als Darkroom+ gekennzeichnet, hat, kann auf die neue Funktion kostenfrei zugreifen. Dies kostet 5,99€ pro Monat oder 29,99€ pro Jahr – es ist offensichtlich, die Kunden in das Jahresabo zu drängen. Allerdings lässt sich Darkroom auch auf dem Mac und dem iPad verwenden, das relativiert den Preis etwas. In unseren Augen auf jeden Fall eine mehr als attraktive Option zu Lightroom:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!