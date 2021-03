Home iPhone Dank iPhone 12: Apple vor Samsung und größter Smartphonehersteller der Welt

Apple war zuletzt der größte Smartphonehersteller der Welt: Ende 2020 konnte der iPhone-Konzern den langjährigen Platzhirsch Samsung überholen, vor allem auch durch die starke Nachfrage nach dem iPhone 12.

Apples Position im weltweiten Smartphonemarkt könnte aktuell nicht besser sein: Ende 2020 überholte das Unternehmen auch Samsung und ist damit der größte Smartphonehersteller der Welt gewesen, das schätzten zuletzt die Analysten des Marktforschers TrendForce. Danach hat Apple in Q4 2020 rund 77,6 Millionen Einheiten des iPhones absetzen können, das sind rund zehn Millionen Smartphones mehr, als der langjährige Marktführer Samsung im gleichen Zeitraum weltweit hatte verkaufen können.

Das iPhone 12 sorgte für den Sprung bei den Verkäufen

Apple hat damit rund 85% mehr Geräte verkaufen können, als im Vorjahreszeitraum, so die Analysten. Den Löwenanteil dieses starken Erfolgs machte dabei das iPhone 12 aus. Rund 90% der in Q4 2020 verkauften Geräte entfiel auf das iPhone 12 (Affiliate-Link). Apple konnte durch die verspätete Einführung von 5G am iPhone sowie eine aggressive Preispolitik diese starken Absatzzahlen realisieren, so TrendForce. Die Verkäufe von Smartphones brechen traditionell Anfang des neuen Jahres nach dem Höhepunkt im Weihnachtsgeschäft deutlich ein, in der Regel liegt der Rückgang hier bei rund 20%.

Allerdings erweist sich auch im neuen Jahr das iPhone weiter als stark gefragt. Im ersten Quartal 2020 werden den Schätzungen der Beobachter nach rund 54 Millionen iPhones weltweit verkauft werden, erneut wird das iPhone 12 rund 89% der Verkäufe ausmachen. Auf das ganze Jahr gesehen, wird sich Samsung aber wohl seinen Spitzenplatz zurückholen, was vor allem der starken Nachfrage nach dem Galaxy S21 geschuldet sein wird.

Die Spitzenposition zu halten, wird für Samsung in Zukunft aber wohl deutlich schwieriger, da die Südkoreaner immer mehr von chinesischen Herstellern wie Oppo und Xiaomi unter Druck gesetzt werden und mehr und mehr Marktanteile an sie abgeben müssen.

