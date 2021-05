Home Apps Corona-Warn-App verbessert den Umgang mit Ergebnissen von Schnelltests

Corona-Warn-App verbessert den Umgang mit Ergebnissen von Schnelltests

Die Corona-Warn-App hat ein weiteres Update erhalten: Die jüngste Aktualisierung verbessert vor allem den Umgang mit den Ergebnissen von Schnelltests. Darüber hinaus werden einige Wartungsarbeiten an der App vorgenommen.

Die Entwickler der Corona-Warn-App von SAP und Deutscher Telekom haben eine weitere Aktualisierung im App Store bereitgestellt. Mit dem jüngsten Update für die Corona-Warn-App wird deren Umgang mit den Ergebnissen von Schnelltests verbessert.

In einem vorangegangenen Update hatte die Corona-Warn-App die Möglichkeit erhalten, die Ergebnisse von lokal durch Testzentren durchgeführte Schnelltests ebenfalls zu verarbeiten und zu übermitteln. Nun können di eErgebnisse noch leichter an die Teststellen zurückgemeldet werden.

Weitere Verbesserungen der allgemeinen Leistung in jüngstem Update

Weiterhin werden einige zusätzliche Verbesserungen im Umgang mit Fehlern bei der Nutzung der Corona-Warn-App (Affiliate-Link) vorgenommen. Die Entwickler schreiben zur jüngsten Aktualisierung:

– Aufzeichnung von Fehleranalyse-Protokollen

Sie können nun im Rahmen des technischen Supports für die App ein Fehlerprotokoll erstellen, das die Analyse möglicher Fehler erleichtert und zu einer schnelleren Fehlerbehebung beitragen kann.

– Anlegen von Schnelltest-Profilen

Mit dem Schnelltest-Profil kann die Teststelle Ihre persönlichen Daten schnell und einfach per QR-Code-Scan in das System übertragen.

Die Corona-Warn-App wird inzwischen mancherorts ebenfalls als offizielles Tool zur Erfassung von Anwesenheiten auf Veranstaltungen geführt, so etwa in Sachsen. Anders als die umstrittene Luca-App, erfolgt hier die Datenverarbeitung nur lokal auf den Geräten der Nutzer. Ein Bug, von denen Apps dieser Art leider in der Vergangenheit zahlreiche aufwiesen, kann so nicht zu dramatischen Datenschutzprobleme führen.

