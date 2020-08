Corona-Warn-App: Update bringt neue Sprachen und konkretere Risikoermittlungsanzeige

Die Corona-Warn-App steht seit heute in einer aktualisierten Version zur Verfügung. Diese beinhaltet unter anderem eine präzisere Beschreibung der Risikoermittlung. Außerdem wurden Lokalisierungen in verschiedenen osteuropäischen Sprachen hinzugefügt.

Die Corona-Warn-App hat ein weiteres Update erhalten. Die Anwendung steht jetzt in der Version 1.2.0 zur Verfügung.

Die neue Version präzisiert einige Angaben hinsichtlich der Risikoermittlung. Hier hatte es zuletzt Probleme gegeben, die sowohl unter Android, als auch unter iOS aufgetreten waren, in beiden Fällen lagen die Ursachen in Eigenheiten der Betriebssysteme begründet.

Das neue Update macht nun etwas deutlicher, wann die Risikoermittlung aktiv ist und mit welchen Parametern sie arbeitet.

Weitere Verbesserungen und neue Sprachen

Zudem wurden diverse weitere Verbesserungen an der App vorgenommen, die in Zusammenarbeit zwischen SAP und der Deutschen Telekom entwickelt worden ist.

Die App wurde inzwischen von fast 17 Millionen Nutzern heruntergeladen und steht inzwischen neben einer deutschen Fassung auch in verschiedenen weiteren Sprachen zur Verfügung.

Mit der jüngsten Version folgen noch weitere neue Sprachversionen.

Nachfolgend alle Notizen zu den Neuerungen der Version 1.2.0:

Im Rahmen der Verbesserungen zur Barrierefreiheit wurden fehlende Voiceover-Texte ergänzt. Der Hinweis auf eine Risiko-Begegnung zeigt an, wann zuletzt eine Risiko-Begegnung stattgefunden hat. Wenn das Risiko seit 48 Stunden nicht mehr ermittelt wurde, zeigt die App auf dem Einstiegsbild und dem Detailbild der Risiko-Ermittlung ein unbekanntes Risiko an mit dem Hinweis, eine manuelle Risiko-Ermittlung durchzuführen.

Die App steht nun auch in den Sprachen Rumänisch, Bulgarisch und Polnisch zur Verfügung. Im Impressum können Sie mit tap auf die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse direkt einen Anruf initiieren bzw. eine E-Mail schreiben. Eine animierte Graphik zeigt Ihnen an, dass die Risiko-Ermittlung aktiv ist. Sie erhalten nun nach dem Onboarding einmalig eine Meldung, wenn die Hintergrundaktualisierung auf Ihrem Smartphone abgeschaltet oder eingeschränkt ist. Wenn Sie den Energiesparmodus aktiviert haben, wird Ihnen diese Meldung nicht angezeigt. Wenn Sie die manuelle Risiko-Ermittlung nutzen, zeigt Ihnen ein Zähler, wann die nächste Risiko-Ermittlung durchgeführt werden kann („Aktualisierung in hh:mm:ss“).

