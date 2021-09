Home Apps Clips wird auch aufgefrischt und für iPhone 13 fit gemacht

Apple hat auch seine App Clips für iOS aktualisiert, damit sie Aufnahmen im neuen Kinomodus des iPhone 13 verarbeiten kann. ProRes-Inhalte werden ebenfalls unterstützt, diese Funktion steht allerdings noch nicht zur Verfügung und wird ohnehin nur am iPhone 13 Pro / Pro Max genutzt werden können.

Apple hat nicht nur sein Videoschnittprogramm iMovie mit einem frischen Update versorgt, sondern auch die App Clips für iOS aktualisiert. Clips ermöglicht ebenfalls das Erstellen von Videos, ist dabei aber an deutlich weniger anspruchsvolle Kunden gerichtet.

Dennoch adressiert auch dieses Update von Apple die Unterstützung neuer Funktionen, die ausschließlich am iPhone 13 zur Verfügung stehen. Clips in seiner neuen Version unterstützt so etwa den Import von Videos, die im neuen Kinomodus aufgenommen wurden und die Anwendung von Effekten darauf.

Darüber hinaus wird die Unterstützung von ProRes eingeführt, das allerdings einerseits nur am iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max zur Verfügung steht und andererseits auch noch nicht genutzt werden kann, weil Apple sich hier wieder einmal nicht an den eigenen Zeitplan halten kann.

Diese Neuerungen bringt Clips für iOS

Nachfolgend notieren wir die Neuerungen, die Apple für Clips (Affiliate-Link) für iOS in seinen Notizen zum Update ausweist:

• Importiere und bearbeite Videos, die mit einem iPhone 13 im Kinomodus aufgenommen wurden.

• Wende Effekt wie Filter, Sticker und Emojis auf Videos an, die im Kinomodus aufgenommen wurden.

• Füge mit einem Mal Tippen Fotos und Videos aus deiner Fotos-Mediathek hinzu, ohne diese in deinem Projekt per Aufnahme hinzufügen zu müssen.

• Importiere und bearbeite ProRes-Videos*.

• Füge ProRAW-Bilder zu deinen Videos hinzu.

• Updates für die Stabilität und Verbesserungen.

* Erfordert iPhone 13, iPad mini (6. Generation), 11\“ iPad Pro oder 12,9\“ iPad Pro (3. Generation oder neuer)

