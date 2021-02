Home Apple Apple Maps: Format für Indoor-Navigation wird Branchenstandard

Apple Maps: Format für Indoor-Navigation wird Branchenstandard

Apples Format für Indoor-Navigationsanwendungen wird zum offenen Gemeinschaftsstandard der Branche erhoben: Es bietet zahlreiche Vorteile bei der Erstellung von Indoor-Navigationsanwendungen und Apple bietet innerhalb seiner Karten-Anwendung Apple Maps bereits an verschiedenen Orten Indoor-Navigation an, die auf dem Format basieren.

Apples Format für Navigation in Innenräumen Indoor Mapping Data Format (IMDF) wird zu einem offiziellen Community-Standard des Open Geospatial Consortium. Dieses spezielle Format erlaubt es, präzise Daten für die Navigation in Innenräumen vorzuhalten, in denen keine GPS-Abdeckung verfügbar ist. Apple nutzt IMDF bereits geraume Zeit in seiner Karten-App Apple Maps.

Interessant an IMDF ist laut der Vertreter des Branchenverbandes seine Offenheit und Erweiterbarkeit, eine Disziplin, die häufig weniger zu Apples Kernkompetenzen gehört. In diesem Fall aber ist Apple vorbildlich: Gebäudebetreiber und Unternehmen können IMDF den eigenen Bedürfnissen und Zielsetzungen für Navigations-Anwendungen für ihre Liegenschaften entsprechend erweitern. Sowohl öffentliche, als nur für eigenes Personal nutzbare Funktionen lassen sich mit IMDF in Zukunft abbilden.

WLAN statt GPS

Unter freiem Himmel werden GPS beziehungsweise die inzwischen zusätzlich verfügbaren satellitengestützten Navigationssysteme für eine Ortsbestimmung herangezogen, das ist jedoch in geschlossenen Räumen, vor allem in größeren Komplexen, nicht möglich. Stattdessen setzt Innenraumnavigation oft auf andere verfügbare Signalquellen, so auch IMDF. Hier wird auf vorhandene WLAN-Netzwerke zurückgegriffen.

Um eine Navigationslösung zu errichten, muss der Gebäudebetreiber zunächst mit einer speziellen App die Frequenzmuster der vorhandenen WLANs in seinen Immobilien erfassen. Im Anschluss soll eine Positionsbestimmung mit GPS-Genauigkeit möglich sein. Apple Maps bietet Indoor-Navigation bereits an ausgewählten öffentlichen Plätzen wie Einkaufszentren und Flughäfen an, lange war die Nutzung auf wenige Orte in den USA und Japan beschränkt. Inzwischen ist sie auch an deutschen Flughäfen wie etwa Frankfurt verfügbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!