Brandgefahr: Wegen Akkuproblemem ruft Anker Bluetooth-Lautsprecher und Powerbanks zurück

Mit dem heutigen Tag ruft Anker einige seiner Produkte zurück, bei denen der verbaute Akku unter Umständen Mängel aufweist. Es handelt sich hierbei um eine vorsorgliche und freiwillige Maßnahme, wie der Hersteller betont.

Eventuelle Mängel beim verbauten Akku

Bei den Geräten handelt es sich um diverse Bluetooth-Lautsprecher sowie eine Powerbank, bei denen lediglich einzelne Produkte aus einer bestimmten Charge betroffen sein könnten. Anker möchte hier proaktiv vorgehen und verspricht eine unkomplizierte Abwicklung. Kunden der folgenden Produkte sind vom Rückruf betroffen:

Soundcore A3102 Bluetooth-Lautsprecher in Schwarz

Hier ist ausschließlich ein bestimmter Seriennummern-Bereich des Modells A3102 betroffen, andere Farben und andere Seriennummern sind nicht betroffen. Alle weiteren Details und eine Anleitung für die Abwicklung des Rückrufs beim Soundcore A3102 finden sich hier.

Anker 321 Powerbank in Schwarz, auch als PowerCore 5k bekannt

Anker zufolge ist hier eine geringe Zahl von Produkten betroffen, die ab März 2023 verkauft wurden. Der Anker-Akku trägt die Modellnummer A1112, diese findet sich gemeinsam mit der Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Alle weiteren Details hierzu und zur Abwicklung des Rückrufs finden sich hier.

AnkerWork A3302 Lautsprecher in Schwarz und Blau

Hier lassen s sich die Modell- und die Seriennummer auf der Unterseite des Geräts aufffinden. Weitere Infos zur Abwicklung des Rückrufs bei dem A3302-Konferenzlautsprecher von Anker finden sich hier.

Kostenfreier Ersatz

Wie eingangs erwähnt, möchte Anker das Ganze so einfach wie möglich gestalten. Wer davon betroffen ist und das Formular ausgefüllt hat, bekommt umgehend einen kostenfreien Ersatz. Die monierten Geräte sollten bitte umgehend fachgerecht entsorgt werden. Bei Fragen kann man sich per E-Mail (support@anker.com) oder telefonisch (+49 69 9579 7960) an den Hersteller wenden.

