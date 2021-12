Home Hardware Bose Soundlink Flex lässt sich ab sofort bestellen

Gerade noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ist ab sofort der neue Bose Soundlink Flex erhältlich. Offiziell angekündigt wurde der neue Bluetooth-Lautsprecher bereits in der vergangenen Woche.

Der neue Soundlink Flex ist ein Bluetooth-Lautsprecher, der sowohl von der Funktionalität als auch vom Preis im Revier des Sonos Roam wildern möchte. Mit den Maßen von 20,1 cm in der Breite, 5,2 cm in der Tiefe und 9 cm in der Höhe sowie einem Gewicht von 600 Gramm liefert der Soundlink Flex eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Mithilfe der patentierten PositionIQ-Technologie soll der Lautsprecher unabhängig von seiner Position, ob liegend, hängend oder stehend, immer gleich gut klingen.

Damit der Lautsprecher auch den Outdoor-Einsatz übersteht, ist das Lautsprechergitter aus einem speziell rostfreien Edelstahl gefertigt. In Kombination mit dem Silikon ist der Soundlink Flex zudem nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt. Die Ladebuchse mit USB-C lässt sich hier natürlich auch verschließen.

Der Soundlink Flex verfügt zudem über Tasten zum An- und Ausschalten sowie dem Regeln der Lautstärke. Musik wird vom iPhone via Bluetooth 4.2 zugespielt, über die Bose Connect-App können noch ein paar Einstellungen vorgenommen sowie zukünftige Firmwareupdates aufgespielt werden. Wie man es von Bose gewohnt ist, verfügt der Soundlink Flex zudem über eine Freisprechfunktion zum Annehmen von Anrufen und das Steuern von Siri ist ebenfalls möglich.

Preise und Verfügbarkeit

Den Soundlink Flex gibt es in Schwarz, Silber und Blau, welches eher wie ein Eisblau aussieht, in insgesamt drei Farben zum Preis von 169,95€. Damit liegt der 30,00€ unter dem Sonos Roam, verzichtet aber auch auf integriertes WLAN. Der Lautsprecher kann ab sofort via Amazon geordert werden, eine Bestellung bis zum Wochenende sollte ausreichen, damit der Soundlink Flex pünktlich am Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegen kann:

