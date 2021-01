Bluetooth-Probleme an M1-Macs: Apple arbeitet an Lösung

Apple arbeitet offenbar an einem Fix für die Bluetooth-Probleme, die gehäuft auf Macs mit dem neuen M1-Chip auftreten. Apple setzt in diesen Maschinen einen neuen Chip für drahtlose Verbindungen ein, der noch einige Kinderkrankheiten hat. Apple selbst hat sich nicht öffentlich zu den auftretenden Fehlern geäußert.

Apple arbeitet offenbar an einer Bugfix-Aktualisierung von macOS, um die Probleme zu beseitigen, die auf den Macs mit dem neuen M1-Prozessor von Apple auftreten. Unmittelbar nach Start der Auslieferung des neuen MacBook Air, MacBook Pro und Mac Mini tauchten erste Berichte von Nutzern auf, die über Fehler in Zusammenhang mit der Nutzung von Bluetooth-Geräten klagten, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Hierbei können Apple-Produkte wie AirPods und Magic Keyboard, als auch Erzeugnisse von Drittherstellern wie Mäuse oder Tastaturen nicht mit dem Mac verbunden werden oder die Verbindung geht rasch verloren. Ein Neustart behebt die Probleme bei manchen Nutzern zeitweise. Der neue Mac Mini (Affiliate-Link) scheint besonders heftig von diesen Bugs betroffen zu sein.

Auch wenn die Kommentare zu dem Problem auch in Apples eigenem Supportforum rasch Seite um Seite füllten, hielt sich Apple mit einem öffentlichen Statement zur Bluetooth-Problematik bis jetzt zurück. Allerdings erhielt Ian Bogost zwischenzeitlich eine Reaktion von Apple. Er schreibt für das US-Magazin The Atlantic und ist nach eigenen Angaben selbst von den Problemen auf den M1-Macs betroffen.

Solved my M1 Mac Bluetooth issues by plugging in my keyboard and buying a Logitech mouse with its own Bluetooth dongle.

(Apple tells me a MacOS fix is in progress and forthcoming just about anytime. But jeez.)

— Ian Bogost (@ibogost) January 10, 2021