Bericht: MacBook Pro und Ultra starten im Herbst nach Plan

Apple könnte im Herbst 2026 gleich zwei neue High-End-Notebooks vorstellen. Neben einem überarbeiteten MacBook Pro mit M6-Chips soll erstmals auch ein völlig neues MacBook Ultra erscheinen. Darauf deuten mehrere aktuelle Berichte hin.

Die Informationen stammen vom in der Regel gut vernetzten Bloomberg-Reakteur Mark Gurman. Das größte Interesse gilt dem bislang nur als Gerücht gehandelten MacBook Ultra. Das neue Modell soll oberhalb des MacBook Pro positioniert werden und zahlreiche Neuerungen mitbringen. Dazu zählen unter anderem:

ein Tandem-OLED-Display

Touchscreen-Unterstützung

eine Dynamic Island ähnlich wie beim iPhone

ein komplett neues Gehäusedesign

M6-Pro- oder M6-Max-Chips

eine noch stärkere Ausrichtung auf professionelle Anwender

Sollten sich die Berichte bestätigen, wäre das MacBook Ultra die größte Erweiterung der MacBook-Familie seit vielen Jahren.

Parallel dazu: Neues MacBook Pro mit M6

Ebenfalls für den Herbst erwartet wird eine neue Generation des MacBook Pro. Anders als das mutmaßliche Ultra-Modell soll das Notebook äußerlich weitgehend unverändert bleiben und vor allem den neuen M6-Chip erhalten. Apple dürfte damit die erste Generation seiner M6-Prozessoren einführen, bevor später größere Designänderungen folgen.

Die aktuellen Informationen deuten darauf hin, dass Apple die Entwicklung seiner Profi-Notebooks aufteilt: Während das MacBook Ultra mit zahlreichen neuen Funktionen debütieren könnte, bleibt das MacBook Pro zunächst ein klassisches Chip-Upgrade. Ein umfassenderes Redesign der Pro-Reihe wird erst für einen späteren Zeitpunkt erwartet.

Einen konkreten Termin gibt es bislang nicht. Da Apple seine neuen Macs traditionell im Oktober präsentiert und mehrere Berichte Herbst als Zeitraum nennen, gilt eine Vorstellung in den kommenden Monaten als wahrscheinlich.