Blackmagic Camera ist in Version 2.0 erschienen: das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. August 2024 um 07:02 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

Die Kamera im iPhone ist im Laufe der Jahre für Apple immer wichtiger geworden, was nicht nur Bilder betrifft. Auch die Videofunktion genießt einen hohen Stellenwert, seine eigenen Keynotes nimmt der Konzern vollständig mit dem iPhone 15 Pro Max auf – laut eigener Aussage. Dafür braucht es natürlich eine leistungsstarke Video-App, die Apple selbst anbietet. Doch auch Entwickler bieten hier Perlen an und deshalb kommen wir zu Blackmagic Camera. Die App erschien damals mit dem iPhone 15 und liegt nun in Version 2.0 vor.

Blackmagic Camera 2.0 ist nun verfügbar

Die App stammt vom gleichen Entwickler, der sich für die Videoschnittsoftware DaVinci Resolve verantwortlich zeigt und punktet mit einer Vielzahl an Funktionen und Einstellungsmodi. Neben einigen notwendigen Verbesserungen schafft Blackmagic Camera in Version 2.0 nun den Sprung auf das iPad. Anbei einmal die Release-Notes des Updates:

Unterstützt die Steuerung mehrerer Telefone mit der Blackmagic Camera.

Überwachen Sie die Aufnahmen mehrerer Telefone aus der Ferne.

Die Blackmagic Camera App ist jetzt auch für das iPad verfügbar.

HD-Aufnahmen sind jetzt mit 100fps auf dem iPhone 15 Pro möglich.

Neue Option „Alles auswählen“ bei der Auswahl mehrerer Clips.

Allgemeine Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.

Komplett kostenfrei

Wie DaVinci Resolve ist auch „Blackmagic Camera“-App trotz seines Leistungsumfangs komplett kostenfrei erhältlich und auch frei von Werbung. Die Mindestvoraussetzung haben die Macher jedoch erhöht. Es braucht nun mindestens iOS 17 bzw. iPadOS 17, um die App installieren zu können.

