Apple Watch: Armbänder sollen Gesten erkennen

Die Gestenerkennung für die Apple Watch scheint Apple ein großes Anliegen zu sein. Mit watchOS 10 kam der Double Tap auf die aktuellen Watches (Series 9 und Ultra 2). Nun will Apple einen Schritt weiter gehen und die Armbänder ebenfalls mit Technologie ausstatten, die Bewegungen und Gesten der Hand erkenn kann.

Das geht aus einem neuen Patent mit dem vielversprechenden Namen „Electrodes For Gesture Recognition“ hervor. Apple will demnach Elektroden in den Armbändern der Apple Watch nutzen, um Gesten und Bewegungen der Hand zu erkennen. Wer einmal darauf achtet, wird feststellen, dass sich bei jeder Aktivität mit der Hand Sehnen und Muskeln im Unterarm bewegen. Apple könnte diese Bewegungen analysieren und zwischen verschiedenen Aktivitäten unterscheiden, die wiederum Aktionen auf der Apple Watch ausführen.

Double Tap ist nur der Anfang

Ein Beispiel dafür, wie gut das funktioniert, liefern Double Tap in den aktuellen Apple Watches Series 9 und Ultra 2. Per doppeltem Zusammentippen der Finger – der Daumen muss inkludiert sein – lassen sich auf der Uhr Anrufe annehmen, durch den Smart Stapel scrollen oder die Medienwiedergabe steuern.

Das ist vor allem dann praktisch, wenn die andere Hand belegt ist. Spannend ist im neuen Patent die Zusammenarbeit zwischen Apple Watch und Armbändern. Wandern Sensoren in das Armband – wie wir hier bereits über ein Gerücht berichteten – bleibt mehr Platz in der Uhr an sich. Außerdem könnten so mehr und andere Bewegungen erkannt werden, beschreibt das Patent weiter.

Wie schnell und vor allem zu welchem Preis Apple diese Innovation integrieren kann, bleibt abzuwarten.

