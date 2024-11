Home Apple Black Friday bei Amazon: Wo Apple-User abstauben können

Der Black Friday und die dazugehörige Black Week bestimmen aktuell die Nachrichten. Auch wir kommen nicht um einen entsprechenden Info-Beitrag herum. Bei Amazon können Apple-Nutzer heute und am Wochenende nämlich noch ordentlich sparen.

Bisher haben wir uns mit Black Week-Artikeln zurückgehalten, wollen euch aktuelle Apple und Zubehör-Rabatte in diesem Sammel-Beitrag aber nicht vorenthalten. Vielleicht ist für den ein oder anderen etwas dabei, was schon länger auf der Wunschliste steht. In diesen Fällen kann der Black Friday durchaus eine gute Gelegenheit sein, um zuzuschlagen.

Seltene Apple Rabatte am Black Friday

Apple selbst gewährt selten Rabatte auf seine Produkte und auch bei Amazon fallen sie in der Regel nicht allzu hoch aus.

iPad mit 17 Prozent Rabatt

Das aktuelle iPad mit 64 GB beispielsweise gibt es mit 17 Prozent Nachlass. Statt regulären 399,00 Euro ist es aktuell für 333,00 Euro zu haben.

Den Apple Pencil Pro könnt ihr mit 13 Prozent Rabatt für 129 Euro mitnehmen, mit dem Basis-iPad ist er aber nicht kompatibel!

Doch auch die anderen Eingabestifte aus Apples verwirrendem Lineup sind reduziert.

Neue Apple Watch gefällig?

Wer auf der Suche nach einer neuen Apple Watch ist, hat ebenfalls Glück. Die Apple Watch SE 2 ist am Black Friday bei Amazon reduziert.

Die aktuellen AirPods Pro 2 sind mit 199 Euro ebenfalls günstig zu haben.

Alle auf Amazon gelisteten Apple Produkte, darunter auch zahlreiche Macs, findet ihr hier.

Satechi, Nomad und Co: Zubehör mit Rabatt

Neben Apple selbst vertreiben auch einige Zubehör-Hersteller ihre Produkte über Amazon. Einige davon sind am Black Friday deutlich günstiger zu haben.

Dazu gehört zum Beispiel Satechi. Das Unternehmen stellt Zubehör für Apple her, das optisch und qualitativ aus Cupertino selbst stammen könnte. Hier findet ihr diverse Ladeaccessoires, MagSafe-Wallets und Weiteres.

Auch der Audio-Experte Bose hat heute einiges für euch parat. Over-Ear-Kopfhörer und Soundbars sind am Black Friday drastisch reduziert.

Auch der bekannte Zubehör-Spezialist UGREEN reduziert seine Ladestecker und Co anlässlich des Black Friday.

