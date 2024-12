Home Sonstiges Beats Pill bekommt erstes Firmwareupdate spendiert

Beats Pill bekommt erstes Firmwareupdate spendiert

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Dezember 2024 um 19:00 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Audio hat bei Apple im Zubehörbereich eine lange Tradition, legendär noch das iPod-HiFi-Dock. Mittlerweile bietet man unter dem eigenen Namen zwei HomePod-Modelle an, unter der Tochtermarke Beats hat man den Bluetooth-Speaker Beats Bill in diesem Sommer wieder neu aufgelegt. Hier gibt es nun erstmals neue Firmware.

Neue Firmware ist verfügbar

Der Beats Hill wurde im Sommerzeit diversen Verbesserungen vorgestellt, Apfelpage beichtete. Gute vier Monate später stellt Apple nun das erste Firmwareupdate bereit. Die Nummer der Version ist 2C336. Was Apple konkret verbessert hat, ist indes nicht bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte Apple an der Leistung und an der Audioqualität geschraubt haben.

So wird das Update installiert

Firmware-Updates für Beats-Produkte werden automatisch installiert, wenn der Lautsprecher mit einem kompatiblen Apple-Gerät verbunden ist. Unter Android gibt es interessanterweise eine dedizierte App zum Updaten des Bluetooth-Lautsprechers. Aktuell ist der Bluetooth-Lautsprecher zu deutlich reduzierten Preisen auf Amazon erhältlich, zudem bietet der Versandhändler noch bis zu 60 Tage Audible on top an.

