Beats Fit Pro: Neue Fitness-Kopfhörer starten in den USA

Apple hat mit dem Verkauf der neuen Beats Fit Pro begonnen. Die neuen Kopfhörer sind ab sofort in den USA erhältlich, als zweiter Markt wird China adressiert, der Rest der Welt erst später. Die Beats Fit Pro sind eine Art AirPods Pro für Fitnessbegeisterte.

Apple hat sein Lineup an Bluetooth-Kopfhörern erneut erweitert: Ab sofort sind die Beats Fit Pro in den USA erhältlich und vorerst nur dort. Sie kosten dort 199,99 Dollar. Die Beats Fit Pro sind in den Farben Stone Purple, Sage Gray, White und Black erhältlich.

Von den Spezifikationen ordnen sich die Beats Fit Pro im Segment für anspruchsvollere Nutzer ein, sie kommen mit aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus wie die AirPods Pro und anders als die AirPods 3. Durch Adaptive-EQ wird der Klang optimiert und 3D-Audio realisiert.

Im Ohr sollen sie besonders sicher sitzen und der H1-Chip unterstützt die freihändige Nutzung von „Hey Siri“.

Mit ANC und aktivem Transparenzmodus kommt der Nutzer auf bis zu sechs Stunden Spielzeit, eine Stunde mehr wird es bei deaktiviertem ANC.

Vorerst nur in den USA verfügbar

Apple bringt die Beats Fit Pro zunächst nur in den USA auf den Markt, im Dezember startet der Verkauf dann in China, wie Apple in einer entsprechenden Presseinformation erklärt, In weiteren Märkten sollen die neuen Kopfhörer dann im kommenden Jahr eingeführt werden.

Wann genau das sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Für das kommende Jahr steht auch eine neue Version der AirPods Pro im Raum, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

