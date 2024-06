Home Apps Bartender wurde stillschweigend verkauft

Verfasst von Patrick Bergmann // 5. Juni 2024 um 21:01 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Kleine Software-Tools, die sich auf dem Mac in der Menüleiste „einnisten“, gehören seit Release von Mac OS X quasi zum guten Ton. Natürlich gab es in Sachen Beliebtheit einen steten Wandel, das Tool „Bartender“ erfreut sich seit Jahren einer eingefleischten Nutzerbasis. Ob sich das auch zukünftig so gestaltet, dürfte angesichts der mangelnden Transparenz bezüglich der erfolgten Übernahme etwas fraglich sein.

Was ist passiert

Offenkundig wurde die Applikation Bartender vom ursprünglichen Entwickler Ben S vor gut zwei Monaten stillschweigend verkauft, ohne dass die Kunden davon informiert worden sind. Auch der neue Besitzer hielt es nicht für notwendig, die Bestandskunden über die erfolgte Transaktion zu informieren. Publik wurde die Sache nur durch eine dritte Software. Nutzer stellen auf reddit einen Screenshot der Applikation MacUpdater, eine Applikation, die nach Updates sämtlicher installierter Software sucht, online, auf dem eine Warnung bezüglich der stillschweigenden Übernahme und fehlender Transparenz zu sehen ist. Konkret handelte es sich dabei um bei Bartender um das Update auf Version 5.0.52.

Software-Übernahmen haben einen schlechten Ruf

Der neue Besitzer hat sich nun in dem Thread auf reddit zu Wort gemeldet und erklärt, dass man derzeit alle Zertifikate überarbeite und dabei ist, diese von Apple neu signieren zu lassen. An der Stelle darf kritisiert werden, warum man dies nicht bereits zum Zeitpunkt der Übernahme offen kommunizierte. So lassen die neuen Besitzer Raum für Spekulationen und schlechtes Bauchgefühl hinsichtlich der zukünftigen Absichten und monetären Verwertung der erworbenen Applikationen. Angesichts der Erfahrungswerte der letzten Jahre – Bending Spoons aus Italien dürfte mit der Übernahme von Evernote, FiLMiC, iTranslate Translator, Weather Live, Scanner for Me als negatives Paradebeispiel gelten – durchaus eine verständliche Sorge bei den Nutzern von Bartender.

