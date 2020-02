Bargeld vs. Apple Pay / Karte: Deutsche Kunden gefangen zwischen Komfort und Ängsten

Die Deutschen sind und bleiben bargeldverliebt. Eine aktuelle Statistik zeigt allerdings, dass sich auch der praktische Nutzen zeitgemäßer Bezahlverfahren langsam durchzusetzen beginnt. Vor allem jüngere Menschen zeigen sich auch mobilen Bezahllösungen gegenüber zunehmend aufgeschlossen.

Bargeld ist nach wie vor die beliebteste Wahlweise der Deutschen, das zeigt eine aktuelle Statistik, die im Auftrag des Finanztransaktionsdienstleisters GLORY erstellt wurde. Diese zeigt zwar einerseits, dass inzwischen fast die Hälfte des Umsatzes im deutschen Einzelhandel durch Kartenzahlungen zustandekommtn, allerdings sieht es beim Blick auf die Anzahl der Transaktionen deutlich anders aus. Rund 76% der Zahlvorgänge werden nach wie vor bar erledigt. Je kleiner die Beträge werden, desto häufiger wird bar bezahlt, das gilt vor allem für den Lebensmittelhandel.

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

An der Kasse zahlen aktuell noch 70% der Deutschen mit Münzen und Scheinen. Im Schnitt liegt der bar bezahlte Betrag bei weniger als 15 Euro, während Kreditkartenzahlungen häufig bei Beträgen von 50% und höher genutzt werden.

Jüngere Kunden sind offener

Jüngere Kunden zeigten sich in den der Statistik zugrundeliegenden Befragungen durchschnittlich offener für zeitgemäße Wahlverfahren, etwa mittels Smartphone oder Smartwatch. Rund 88% der Befragten sehen in diesen Zahlmethoden Vorteile, etwa durch eine schnellere Abwicklung (69%). Gleichzeitig liegt der Anteil jüngerer Verbraucher, die bevorzugt mit Kreditkarte oder Girocard zahlen, bei lediglich 63%. Fast 80% der Befragten wünschen sich auch für die Zukunft eine Option, bar zu bezahlen, am liebsten auch im Internet.

Der deutsche Kunde und seine Sicherheitssorgen

Ebenso hoch wie die generelle Offenheit für digitale Zahlungsmethoden ist die Sorge des deutschen Kunden um seine Sicherheit. Rund 88% hegen Skepsis hinsichtlich elektronischer Zahlungen, sehen ihre Anonymität gefährdet oder fürchten unberechtigte Ausgaben. Sorgen um ihre eigene Ausgabemoral haben ebenso viele Kunden.

Nach wie vor hält sich der Glaube, elektronisches Geld leichter auszugeben als Bargeld. 59% der Befragten sind überzeugt, Barzahlung sei die sicherste Zahlungsmethode.

