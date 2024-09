Home Hardware AVM frischt seine Repeater auf und implementiert Wi-Fi 7

Der Hersteller AVM zeigte auf der IFA diverse Neuheiten, dazu zählt auch die Überarbeitung seiner beliebten Repeater. Mit denen lässt sich ein stabiles Mesh-Netzwerk aufbauen, die werden nun mit dem neuesten WLAN-Standard ausgestattet.

FRITZ!Repeater 1200 W7 & FRITZ!Repeater 2400 W7 vorgestellt

Die beiden Dualband-WLAN-Produkte FRITZ!Repeater 1200 W7 und FRITZ!Repeater 2400 W7 sollen optimal auf das Mesh der FRITZ!Box abgestimmt sein und vergrößern das drahtlose Heimnetzwerk, sodass sie für beste Verbindungen an den entlegensten Ecken der Wohnung sorgen. Der FRITZ!Repeater 2400 W7 verteilt die Daten als Dualband-Repeater mit bis zu 6,4 GBit/s oder kabelgebunden über einen 2,5-GBit/s-LAN-Port. Der FRITZ!Repeater 1200 W7 funkt ebenfalls auf den beiden Frequenzen 5 und 2,4 GHz und erreicht ein Tempo von bis zu 3,5 GBit/s. Weiterhin verfügt er über einen 1-GBit/s-LAN-Anschluss. So können Nutzer mühelos das Gaming-Zimmer einrichten oder entspannt im Gartenhaus Videos streamen und das volle Potenzial des digitalen Zuhauses mit FRITZ! genießen. Die beiden FRITZ!Repeater bilden zusammen mit der FRITZ!Box ein leistungsstarkes Mesh-System, das alle Vorteile von Wi-Fi 7 optimal nutzt. Diese Kombination ermöglicht deutliche Verbesserungen in den Bereichen Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz, wodurch eine stabile und schnelle Internetverbindung gewährleistet wird.

Preise und Verfügbarkeit

Wie bei den neuen FRITZ!Box-Modellen bleibt es auch bei den Repeater5n vorerst bei der Ankündigung. Man wollte weder einen konkreten Preis noch einen Marktstart nennen, weitergehende Informationen kommen im Laufe des restlichen Jahres.

