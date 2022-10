Home Apps Aus Office 365 wird Microsoft 365

Erst vor zwei Tagen stellte Microsoft seine neue Surface-Hardware vor und gab einen Ausblick über den neuen Build von Windows 11. Eine deutlich einschneidendere Veränderung kommunizierte man so beiläufig, es ist aber auch nur eine kleine Namensänderung. Die jedoch hat eine „große“ Auswirkung, weil es sich um ein Rebranding handelt.

Die Bürosoftware, bestehend aus Word, Excel und PowerPoint, wird seit fast dreißig Jahren als Microsoft Office vermarktet. 2016 versah man die Software mit dem Zusatz 365, als man auf ein jährliches Abonnement umstieg. Ab dem kommenden Jahr jedoch wird aus Office 365 Microsoft 365, wie man auf seiner Webseite ankündigte. Neben dem Rebranding wird es auch ein komplett neues Logo geben. Außerdem sollen alle bisherigen Markennamen verschwinden, das gilt auch für die Webadresse office.com. Gänzlich überraschend ist das nicht, seit 2020 werden die Abonnementpläne bereits unter dem neuen Namen Microsoft 365 angeboten. Was noch nichtig ist, für Kunden ändert sich absolut nichts, außer dass die Software einen neuen Namen bekommt. Alle Änderungen werden von Microsoft aus ausgespielt, am Funktionsumfang oder den Laufzeiten wird nicht gerüttelt.

Kaufversionen scheinen nicht betroffen zu sein

Laut aktuellem Wissensstand scheint das Rebranding jedoch nur für die Software im Abo zu gelten. Die Kaufversionen sollen, so wie wir das recherchieren konnten, weiterhin unter dem Namen Microsoft Office angeboten werden. Vielleicht will Microsoft so die beiden Angebote namentlich voneinander separieren. Abschließend wollen wir uns an dieser Stelle noch den Hinweis erlauben, dass Office 365 Family mit drei zusätzlichen Monaten gerade wieder im Angebot ist.

