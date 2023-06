Home Apple Auf YouTube und bei Apple: Die Keynote noch einmal nachschauen

Wer die Keynote von Apple gestern Abend nicht gucken konnte oder noch einmal einige Abschnitte nachschauen möchte, kann dies mit Hilfe der Aufzeichnung tun. Die lässt sich sowohl auf Apples Website, als auch auf YouTube anschauen. Es gibt sie auch auf dem Apple TV.

Apples gestrige Keynote war eine umfangreiche Veranstaltung, da kann man schnell einmal den Überblick verlieren. Die Events werden von Apple allerdings bekanntlich umgehend nach Abschluss noch einmal als Aufzeichnung bereitgestellt, diesmal war das nicht anders.

Wer also möchte, kann sich die Keynote ganz oder in Teilen noch einmal ansehen.

Mitschnitt direkt bei Apple oder auf YouTube

Die Keynote findet sich einerseits auf Apples Website für Events. Die Veranstaltung kann aber natürlich auch auf YouTube betrachtet werden.

Sodann steht sie in der Apple Developer-App bereit und Nutzer können sie auch noch eine Weile in der Apple TV-App oder direkt am Apple TV sehen.

