AppSalat zu Weihnachten: Neue Apple Geräte bekommen? – Diese Apps empfehlen wir!

Frohe Weihnachten allen AP-Lesern! Wenn unter eurem Christbaum ein neues Apple-Gerät lag, dann seid ihr in dieser AppSalat-Ausgabe genau richtig. Heute stellen wir euch nämlich einige Apps vor, die eure neuen Apple-Produkte noch besser machen.

Apple Support

Man wünscht sich das bei neuen Geräten zwar nicht, aber es kann immer passieren, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll. In diesem Fall gibt es die Support-App von Apple. So müsst ihr nicht lange in der Warteschlange ausharren oder ewig im Internet suchen!

Über die App bekommt man schnell Hilfe zu allen in der Apple ID hinterlegten Produkte. Entweder hilft einem ein vorgefertigter Support-Artikel weiter oder man wendet sich über den Chat direkt an einen Mitarbeiter von Apple. Auch bei Fehlern mit Apple Music und Co. wird einem schnell weitergeholfen. Und wenn es online nicht weitergeht, lässt sich (sobald diese wieder geöffnet haben) ein Termin in den Apple Stores vereinbaren.

Die Apple-Support-App gibt es kostenlos im App Store für iPhone und iPad.

Für ein neues iPhone: Widgetsmith

Mit Widgetsmith kam im September eine App in den App Store, die für kurze Zeit sogar beliebter als Instagram, Facebook und WhatsApp war. Die App erlaubt das Erstellen und Anpassen von eigenen Widgets für den Homescreen. Dabei gibt es verschiedene Vorlagen für das Datum und die Uhrzeit, für Zeitzonen und viele weitere. Seit Version 2.0 bietet die App auch verschiedene Themes für jedes Widget an.

Widgetsmith bekommt ihr kostenlos im App Store. Die Premium-Version mit Zugriff auf Wetterdienste und ähnliche kostet 1,99 Euro pro Monat oder 21,99 Euro pro Jahr.

Für eine neue Apple Watch: Pillow

Für eine neue Apple Watch eignet sich die App Pillow perfekt. In erster Linie zeichnet Pillow euren Schlaf auf, wertet die Daten aus und präsentiert euch die Ergebnisse mit schönen Diagrammen. Die Aufzeichnung passiert dabei vollkommen automatisch im Hintergrund. Die App hat aber noch mehr drauf. Pillow kann noch die richtige Zeit zum Aufwachen ermitteln, Geräusche aufnehmen (und dadurch sogar Schlafapnoe erkennen) und die Herzfrequenz während des Schlafs analysieren.

Pillow ist eine kostenlose App. Einige Funktionen (Schlafnotizen, Herzfrequenz-Erfassung und weitere) können für 4,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr aktiviert werden.

Für ein neues iPad: GoodNotes

Wenn ein iPad unter dem Baum lag, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ein Apple Pencil für handschriftliche Notizen ebenfalls dabei war. In diesem Fall solltet ihr unbedingt die App GoodNotes installieren. In der App könnt ihr verschiedene Notizbücher mit verschiedenen „Papieren“ anlegen, in denen ihr mit eurem Stift schreiben könnt. Dabei stehen euch auch verschiedene Stifte und Farben zur Verfügung.

GoodNotes ist für 8,99 Euro im App Store verfügbar.

Für einen neuen Mac: Cheatsheet

Besonders wenn man einen Mac zum ersten Mal benutzt, kann die App Cheatsheet Gold wert sein. Durch Drücken der CMD-Taste zeigt Cheatsheet nämlich eine Liste mit allen für den aktuellen Kontext verfügbaren Tastenkombinationen. So ähnlich kennen wir das bereits vom iPad.

Cheatsheet könnt ihr hier kostenlos herunterladen.

Für einen neuen Apple TV: Disney+

Sollte jetzt ein neuer Apple TV in eurem Haushalt stehen, solltet ihr Disney+ ausprobieren. Disney+ ist ein Abo, mit dem ihr Filme und Serien von Disney selbst, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic genießen könnt. So werden die Feiertage auf keinen Fall langweilig. Dank des neuen GroupWatch-Features könnt ihr sogar gemeinsame Fernseh-Sessions veranstalten, ohne dass ihr euch im selben Raum befindet.

Disney+ gibt es kostenlos im App Store, allerdings kostet das damit verbundene Abo 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr.

