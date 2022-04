Home Apps AppSalat WhatsApp auf der Apple Watch: Was kann die App WristChat?

WhatsApp gibt es leider nicht als App für die Apple Watch, was jetzt allerdings kein Problem mehr ist. Die App WristChat schafft hier nun nämlich Abhilfe und wir stellen sie im heutigen AppSalat vor.

WristChat ist eine reine Apple-Watch-App und nutzt die API von WhatsApp Web, um zu funktionieren. Damit Chats auf der Uhr also zur Anzeige kommen, muss man mit WhatsApp am iPhone den QR-Code scannen, welcher auf der Uhr erscheint. Die Funktion findet man in den App-Einstellungen unter „Verknüpfte Geräte“ – das Ganze läuft also gleich wie bei der Anmeldung beim Chatdienst am Desktop oder im Web ab.

Bedeutet das jetzt also, dass man eine Weboberfläche angezeigt bekommt, nur weil WristChat auf WhatsApp Web basiert? Nein, das ist hier nicht der Fall. Das User Interface ist komplett nativ, die App ist also bestens auf die Apple Watch angepasst.

Wie funktioniert WristChat?

Startet man WristChat nach der Einrichtung, bekommt man eine Liste mit all seinen Unterhaltungen samt einer kleinen Vorschau der letzten Nachricht präsentiert. Tippt man auf einen Eintrag, öffnet sich eine Übersicht über die letzten paar Konversationen, wobei man ganz am unteren Ende der Ansicht zwei Buttons zum Verfassen von neuen Mitteilungen in der Unterhaltung hat.

























Der linke davon öffnet die in watchOS integrierten Eingabemöglichkeiten, also die Diktation und das Wisch-Keyboard. Die Schaltfläche auf der rechten Seite ruft die App WristBoard vom selben Entwickler auf, da kommt dann eine vollwertige QWERTY-Tastatur zum Vorschein. Diese lässt sich allerdings auch auf das hierzulande gängige QWERTZ umstellen.

WristChat: Preise und Verfügbarkeit

WristChat und WristBoard sind für je 2,99 Euro im App Store zu haben. Alternativ gibt es auch ein Bundle, welches lediglich 3,99 Euro kostet.

