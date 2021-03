Home Apps AppSalat: Was bringen die Updates für Ulysses und myTracks?

Auch in dieser Ausgabe unseres AppSalat geht es um App-Updates. Genauer ausgedrückt wollen wir präsentieren, welche Neuerungen die Entwickler von myTracks und Ulysses ihren Apps verpasst haben.

myTracks erhält neues Design, Zeitachsen-Funktion und M1-Support

myTracks ist ein sehr gut ausgestattetes Geotagging-Tool für iOS, watchOS und macOS. Einerseits lassen sich Strecken mit dem GPS damit aufzeichnen, andererseits lässt sich bei Fotos der Aufnahmeort auf Basis von Zeitstempeln hinterlegen. Mit Version 4.0 bekommt die App nun drei große Neuerungen.

Das neue Design passt sich nun besser an andere macOS-Apps an. Unter anderem integrierte der Entwickler die vom Betriebssystem bekannte Seitenleiste. Durch den nativen Support für den Apple M1 muss myTracks nun nicht mehr vor der Benutzung mit Rosetta 2 übersetzt werden. Dadurch bekommt man eine etwas bessere Performance im Alltag. Und durch die Zeitachsen-Funktion lassen sich Einträge nun einfacher auffinden. Damit werden die Daten in Jahre, Monate und Tage unterteilt.

myTracks für macOS findet ihr im App Store für 19,99 Euro. Die Version für iOS ist kostenlos.

Ulysses-Update: Hochladen auf Micro.blog, farbige Icons und mehr

Über Ulysses konntet ihr bereits mehrfach hier im AppSalat lesen. Ulysses ermöglicht das Schreiben von Texten in einer ablenkungsfreien Umgebung. Im neuesten Update erhielt die App nun viele Änderungen, die besonders das Nutzererlebnis verbessern. Angefangen beim Editor selbst, dort merkt man, dass die Überschriften des Standard-Themes nun größer dargestellt werden. Dadurch heben sie sich mehr aus dem restlichen Text hervor. Und wenn fertig getippt wurde, kann man ab sofort auch auf Micro.blog veröffentlichen. Den Workflow kennen wir bereits von der WordPress-Integration. Optisch hat sich auch in der Seitenleiste was getan. Bei den Sammlungen lassen sich nun farbige Icons hinterlegen.

Ulysses gibt es kostenlos für iOS, iPadOS und macOS. Das Abo für uneingeschränkte Verwendung kostet 5,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr. Alternativ bietet Setapp Ulysses kostenfrei im Rahmen ihres Abos an.

