AppSalat: MusicHarbor, CARROT und Bear kommen mit iOS-15-Funktionen

Mit dem heutigen AppSalat möchten wir die iOS-15-Update-Serie abschließen. Daher werden wir die Neuerungen in MusicHarbor, CARROT und Bear noch unter die Lupe nehmen.

MusicHarbor: „Quick Note“, Widgets bessere Integration mit Apple Music, mehr

Viele kennen das Problem, dass das Entdecken von neuer Musik, die dem eigenen Geschmack entspricht, gar nicht so leicht ist. Zum Glück gibt es hier besonders eine App, die dabei hilft: MusicHarbor. In dieser könnt ihr Künstlern folgen, sodass ihr bei neuen Releases von diesen eine Benachrichtigung erhält. Nun kam das iOS-15-Update der App heraus, schauen wir, was es mit sich bringt.

Notizen zu einem Album könnt ihr nun leicht mit „Quick Note“ erfassen. Geht dafür auf die Infoseite von einem Album und ruft das Notizfenster auf. Nun könnt ihr einen Link zu diesem einfügen. Neu ist auch das extragroße Widget für iPadOS, das noch mehr Veröffentlichungen zeigt. Außerdem werden neue Tastenkürzel auf iPadOS unterstützt.

Das Benutzererlebnis rund um die Verwaltung der Musik erhielt auch einen Feinschliff. Die Oberflächen beim Importieren von Künstlern aus Spotify oder Apple Music wurde überarbeitet, außerdem können nun Künstler einer Apple-Music-Playlist eingespielt werden. Noch dazu hat man jetzt die Möglichkeit, neue Alben eines Tages zu einer Standard-Playlist hinzuzufügen.

CARROT: Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten, smarte Complications und mehr

Wetter-Apps gibt es viele im App Store, doch CARROT sticht einfach aus der Menge hervor. Mit dem witzigen Flair und den provozierenden Sprüchen macht es einfach Spaß, das Wetter zu begutachten. Noch dazu lässt sich das Erscheinungsbild der App bis ins kleinste Detail anpassen.

Letzterer Aspekt wurde für die neue Version 5.4 noch einmal weiter ausgebaut. Nun ist es möglich, die Hintergrund- und Akzentfarben zu wechseln. Außerdem sind nun weitere Icon-Sammlungen verfügbar. Damit noch nicht genug, die Detailseiten bekamen noch ein Redesign. Sie sollen nun leichter zu lesen sein und mehr Details enthalten.

Zwei neue Widgets in der XL-Größe wurden am iPad hinzugefügt. Eines für die Wetterkarte und eines für die aktuellen Vorhersagen.

Anpassungen gibt es auch bei Benachrichtigungen. Regen- und Blitznachrichten sowie Wetterwarnungen werden als zeitabhängig behandelt. Das bedeutet, dass sie selbst bei einem aktiven Fokus-Modus zugestellt werden. Außerdem gibt es jetzt smarte Complications auf der Apple Watch. Man wählt interessante Datenpunkte aus und die App zeigt automatisch den an, der gerade am relevantesten ist.

Bear: Neue Kurzbefehle-Aktionen und weitere Widgets

Wenn einem die Notizen-App von Apple nicht zusagt, empfehlen wir in der Regel Bear. Grund dafür ist das moderne Design und der umfangreiche Funktionsumfang. Nun erschien Version 1.9, schauen wir, was in dieser neu ist.

Bear erhielt mit dieser Aktualisierung 16 neue Aktionen für die Kurzbefehle-App. Nun kann man unter anderem eine Bear-Notiz von einer URL erstellen und Dateien zu Notizen anfügen. Alle Aktionen wurden außerdem bereits so ausgelegt, dass sie sofort mit macOS Monterey kompatibel sind. Außerdem könnt ihr ab sofort zwischen zwei weiteren Widgets wählen. Eines beinhaltet Notizen zu einer bestimmten Suchanfrage, über das andere kann eine neue Notiz erzeugt werden.

