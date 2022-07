Home Apps AppSalat AppSalat: GlobeKey für den Mac näher angeschaut

Jedes MacBook und jede Mac-Tastatur hat links unten eine Funktions- oder Globustaste. Doch wirklich viele Funktionen hat diese nicht. Die App GlobeKey soll das ändern. Was diese genau kann, zeigen wir euch in diesem AppSalat.

In macOS sind bereits einige Optionen integriert, um die Funktions- oder Globustaste anzupassen. Diese findet man in den Systemsteuerungen hinter dem Punkt „Tastatur“. Dort kann man einstellen, was beim Drücken und beim Halten der Taste passieren soll. Doch die Möglichkeiten halten sich hier ziemlich in Grenzen. Für das einfache Drücken ist die Anzeige von Emojis und Symbolen wohl am sinnvollsten, da man sich so die umständliche Tastenkombination erspart.

Wer mit den gebotenen Anpassungsoptionen nicht zufrieden ist, sollte sich die App GlobeKey einmal in Betracht ziehen. Wie diese funktioniert, schauen wir uns jetzt an.

GlobeKey: Features

GlobeKey ist sehr einfach aufgebaut. Die App hat nur ein einziges Fenster für die App-Einstellungen. Dieses erreicht man wie jede andere installierte App oder auch über die Menüleiste von macOS. Nach dem ersten Öffnen ist GlobeKey automatisch aktiviert und kann auf Wunsch über die Einstellungen wieder deaktiviert werden. Zuvor sollte man in den macOS-Einstellungen die Taste jedoch von etwaigen System-Funktionen befreien, da beim Drücken sonst diese und die Aktion von GlobeKey ausgelöst wird.

GlobeKey kommt mit fünf verschiedenen Shortcuts daher. Besonders praktisch sind dabei „Bildschirmaufnahme“, „Bildschirmaufnahme einer Region“ und „Switch Apps“, da man damit aufwendige Tastenkürzel durch das Betätigen von nur einer Taste ersetzen kann. Hier muss man jedoch beachten, dass die Bedienungshilfen für die App aktiviert sind.

GlobeKey findet ihr kostenlos im App Store.

