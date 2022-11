Home Apps AppSalat AppSalat: Football Manager 2023 passend zur WM

AppSalat: Football Manager 2023 passend zur WM

Am 20.11. beginnt die Fußball WM 2022. Wer noch nicht in Stimmung ist und dies gern ändern würde oder wer lieber auf die diesjährige WM verzichten will, aber trotzdem gerne etwas Fußball hätte, dem möchten wir den Football Manager 2023 auf Apple Arcade vorstellen.

Das von SEGA entwickelte Spiel gibt es bereits seit 2 Monaten auf Apple Arcade. Mit dem neusten Update 1.4 wurden nun erneut einige Inhalte ins Spiel gebracht sowie Fehler ausgebügelt, die sich am Anfang eingeschlichen hatten. Aber worum geht es eigentlich? Beim Football Manager 2023 handelt es sich nicht um ein Fußball-Spiel wie etwa FIFA, sondern es ist ein Fußball-Manager. Dies bedeutet, dass ihr euch in die Rolle des Trainers werft und versucht, euer Team voranzubringen. Aufstellungen, Transfers, Weiterentwicklung, all das hat Einfluss auf euer Team und wie es sich gegen die anderen behaupten wird. Ein spannender Kampf um die Tabellenführung und perfekt geeignet für Gelegenheitsspieler.

Verfügbarkeit

Football Manager 2023 steht zum Download für iOS, iPadOS, macOS und tvOS bereit. Apple Arcade kostet 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr und ist auch in Apple One enthalten.

