AppSalat – Beta Check: Dark Noise für Mac und neuer Editor für Bear

Heute dringen wir in wackeliges Territorium vor. Wackelig deshalb, weil wir zwei Betas unter die Lupe nehmen werden. Einmal die Beta von Dark Noise für den Mac und einmal den neuen Editor für Bear. Was diese schon können, zeigen wir euch in diesem AppSalat.

Das kann Dark Noise für den Mac

Bei Dark Noise für den Mac handelt es sich um eine Catalyst-App. Catalyst bedeutet, dass Entwickler ihre iPad-App nehmen und für den Mac anpassen können.

Dass Dark Noise eine solche Catalyst-App ist, merkt man gleich beim ersten Öffnen. Die Liste mit den einzelnen Sounds und Mixes zur Linken und dem Player zur Rechten kennen wir schon von der Version für das Apple-Tablet. Schnell wird man auch bemerken, dass die Geräusche via iCloud schon synchronisiert werden und sich auch abspielen lassen. Ansichten für Einstellungen und das Mischpult für eigene Mixes wurden noch nicht integriert. Auch funktioniert AirPlay 2 noch nicht.

Cool finden wir, dass der Player und die Liste angepasst werden, wenn das Fenster verkleinert wird. Das passt für so eine „kompakte“ App wie Dark Noise sehr gut. Wir hoffen, dass das der Standard beim ersten Öffnen ist. Weiters würde uns freuen, wenn Dark Noise in die Menüleiste für den Mac kommt.

Dark Noise gibt es derzeit für das iPhone und das iPad um 6,99 Euro.

Viele neue Features für den Editor von Bear

Die Entwickler von Bear werkeln derzeit an neuen Features für den Notiz-Editor. Prinzipiell war es bisher schon möglich, Notizen mit einer leicht abgewandelten Form von Markdown zu erfassen. Zudem konnte die App bereits eine ganze Menge an Formatierungen bieten.

Als Erstes sieht man schnell, dass das Markdown verbessert wurde. Es wird nun auf den gewöhnlichen Standard CommMark gesetzt, Styles werden nach dem einfügen versteckt und selbige lassen sich neuerdings auch verschachteln. Zudem gibt es eine neu gestaltete Tastaturansicht, über die sich die Formate einfacher einfügen lassen. Auch ist es nun möglich, dass Textstellen eingeklappt werden.

Weiters werden nun Tabellen und Fußnoten in den Editor integriert. Außerdem wurde das Handling von Bildern verbessert. Sie lassen sich nun einfacher bearbeiten und GIFs werden mit dem neuen Editor auch unterstützt. Grafiken lassen sich auch selber zeichnen und zwar mit denselben Werkzeugen, die auch die Notizen-App von Apple verwendet.

Bear steht kostenlos zum Download für das iPhone, das iPad und den Mac bereit. Das Abo mit allen Features kostet 1,49 Euro pro Monat oder 15,99 Euro pro Jahr.

