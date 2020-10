Home Apple AppSalat – Apple Arcade Special: The Collage Atlas

In dieser Ausgabe des AppSalat wollen wir uns einmal einem Titel aus Apple Arcade widmen. Und zwar der Neuerscheinung The Collage Atlas. Warum das Spiel in unseren Augen einzigartig ist, lest ihr hier.

The Collage Atlas wird im App Store als Abenteuer gelistet. Das mag zwar im entferntesten Sinne auch zutreffen, vielmehr ist es aber eine Erzählung.

Das Spiel startet mit einem kurzen Vorspann, man sieht ein Schiff, das in einen Sturm gerät. „Ein empfindliches Behältnis…“, „Ein ausgedehnter Himmel…“, „Auch wenn Stürme lauern…“ und „…wartet am Ende ein Licht.“ steht auf dem Bildschirm. Danach landet man schon in der Welt von The Collage Atlas, die der Entwickler John William Evelyn selbst zeichnete. Von nun an kann man die Welt mit einem Controller oder mithilfe von Gesten am Touchscreen im Point-of-View-Stil erkunden.

Schnell findet man ein Buch, das auf den ersten Blick leer erscheint. Dieses wird im Laufe der Reise mit gelösten Worträtseln, die man zuerst unterwegs knacken muss, gefüllt. Wir vermuten, dass es um irgendeine Erinnerung geht, die mit dem vollem Buch geweckt werden soll. Das Interessante ist, dass die Welt auf Blicke und Bewegungen reagiert. Einerseits merkt man das optisch, andererseits bewegt sich auch der Vibrationsmotor passend dazu. Begleitet wird das Ganze von einer entspannenden Musik.

The Collage Atlas: Kurzes Fazit

Der neue Arcade-Titel ist in vielerlei Hinsicht sehr interessant und einzigartig. Einerseits haben wir die liebevoll gezeichnete Fantasiewelt, die darauf wartet, erkundet zu werden. Und andererseits haben wir das mysteriöse Buch, das eine Erinnerung hervorrufen soll. Eine richtige Handlung mit mehreren Charakteren gibt es nicht, was in diesem Fall überhaupt nicht schlimm ist. Durch die ruhige Hintergrundmusik und den gekonnten Einsatz des Vibrationsmotors kann man noch tiefer in das Erlebnis eintauchen.

Für Leute, die sich Action und lange Handlungsstränge erwarten, ist dieses Spiel allerdings nichts.

The Collage Atlas kann man am iPhone, am iPad, am Mac und am Apple TV zocken. Der Download ist 1 Gigabyte groß.

