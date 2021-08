Home Apps AppSalat AppSalat – Apple Arcade: Neuheiten für Ende August/Anfang September 2021

AppSalat – Apple Arcade: Neuheiten für Ende August/Anfang September 2021

Es ist wieder einmal ein Monat vergangen und Apple Arcade hält wieder neue Titel bereit. Welche das sind und was ihr zu ihnen wissen müsst, lest ihr in dieser Ausgabe des AppSalat.

Zu Beginn haben wir Tetris Beat, welches bereits am 20. August erschien. Was Tetris ist, weiß bestimmt jeder. Ihr müsst durch gezieltes Stapeln der herunterfallenden Bauteile die bereits platzierten zerstören und so verhindern, dass der Turm bis oben anwächst. Für Tetris Beat wird das Ganze noch mit Musik verbunden. So gibt es etwa den Spielmodus „Drop“, bei dem ihr zusätzliche Punkte durch das Drehen der Teile zum Rhythmus zur Hintergrundmusik erhält.

DoDonPachi Resurrection HD+ kam am 26. August heraus. Hierbei haben wir es mit einem Shooter-Game im Anime-Style zu tun. Während es diesen Titel an sich schon länger im App Store gibt, kann man ihn über Apple Arcade nun kostenlos anzocken.

Ein weiteres Game, welches seit dem 27. August erhältlich ist, kennen wir ebenfalls. Die Rede ist von Asphalt 8: Airborne+. Die Asphalt-Reihe finanzierte sich bislang durch Werbung und In-App-Käufe, welche in der Plus-Variante für Arcade-Abonnenten wegfallen. In Asphalt 8: Airborne+ kämpft ihr in Rennen mit den verschiedensten Autos und Motorrädern um den ersten Platz.

Der letzte neue Titel für den August 2021 ist Baldo, welches den beiden Oceanhorn-Teilen und The Legend Of Zelda ein wenig ähnelt. Ihr versucht darin, eine Prophezeiung zu entschlüsseln und so ein finsteres Unheil zu vermeiden. Dafür reist ihr durch eine Welt, in der ihr Rätsel lösen, Feinde besiegen und Dörfer und Verliese erkunden müsst.

Apple Arcade: Diese Titel kommen Anfang September 2021

Für Anfang September sind gleich drei Neuerscheinungen angesetzt. Diese sollen ab dem 3. September verfügbar sein.

Die erste ist Layton’s Mystery Journey+. Ihr helft darin der Detektivin Katrielle Layton bei der Klärung des Verschwindens ihres Vaters, indem ihr die Verschwörung der Millionäre aufdeckt. Dafür erkundet ihr London, den Ort des Geschehens, und besucht viele Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Zen Pinball Party steht als Nächstes auf der Liste. Wie der Name hier schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um ein Pinball-Spiel, das allerdings einige Besonderheiten bereithält. So gibt es etwa verschiedene Tische, die mit Dreamworks- oder Hasbro-Charakteren gestaltet wurden. Nett ist auch, dass ihr gegen Freunde und Familienmitglieder antreten könnt.

In MasterChef: Let’s Cook! müsst ihr beweisen, was ihr als Koch drauf habt. Ihr tretet gegen Spieler aus aller Welt an und eure Gerichte bewerten die MasterChef-Juroren. Für die Momente, in denen man allein spielen möchte, gibt es auch diverse Minigames.

