Apples Statement: Telegram verschwindet weltweit aus dem App Store

Für mehrere Stunden war Telegram am Montagabend weltweit nicht mehr über den App Store für iPhone und iPad verfügbar. Nutzer in zahlreichen Ländern konnten die Messenger-App weder über die Suche noch über Direktlinks herunterladen. Bestehende Installationen funktionierten jedoch weiterhin ohne Einschränkungen. Rund 20 Minuten nach Bekanntwerden des Problems war Telegram wieder im App Store verfügbar.

Kurz nach der Wiederfreischaltung erklärte Apple gegenüber 9to5Mac den Grund für die vorübergehende Entfernung. Demnach war ein Verstoß gegen die App-Store-Richtlinien festgestellt worden, nachdem ein Nutzer Material mit sexuellem Kindesmissbrauch über Telegram verbreitet hatte. Apple entfernte die App daraufhin vorübergehend aus dem App Store. Nachdem Telegram die gemeldeten Inhalte gelöscht und das betreffende Nutzerkonto gesperrt hatte, wurde die App wieder zugelassen.

Keine Auswirkungen für bestehende Nutzer

Von der kurzzeitigen Entfernung waren ausschließlich neue Downloads und Neuinstallationen betroffen. Nutzer, die Telegram bereits auf ihrem iPhone oder iPad installiert hatten, konnten den Messenger weiterhin normal verwenden. Auch die Versionen für Android und macOS blieben während des gesamten Vorfalls verfügbar.

Während der Sperre reagierte Telegram mit Humor auf die Berichte und veröffentlichte auf X den Satz: „Reports of my demise are greatly exaggerated 🍎“ („Berichte über mein Ableben sind stark übertrieben“). Kurz darauf war die App wieder im App Store verfügbar.