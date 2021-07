Home Apple Apples neue „Hinter dem Mac“-Kampagne: Für die richtige Zielgruppe?

Kaum ein anderes Unternehmen beherrscht Werbung so wie Apple. Egal, ob es sich um den legendären „1984“-Werbespot handelt oder um die Werbung für den iPod. Die Werbespots und Kampagnen von Apple sind prägnant und wirken lange nach. Seit 2018 gibt es eine neue Werbekampagne rund um den Mac, die seit gestern Abend wieder entsprechend aktualisiert auf der Startseite von Apple erscheint.

„Hinter dem Mac“

Die Kampagne trägt den Titel „Hinter dem Mac“ und zeigt insgesamt 24 deutsche Persönlichkeiten, die tagtäglich damit arbeiten. Die bekanntesten Gesichter dürften sicherlich Linda Zervakis sowie Daniel Brühl sein. Im typischen Schwarz/Weiß-Look gehalten, haben alle Prominenten etwas gemeinsam. Sie nutzen ihren Mac tagtäglich, um kreative Inhalte auf unterschiedlichen Feldern zu erschaffen. Damit möchte Apple aufzeigen, dass ein Mac in nahezu jeder Lebenslage und für jeden Kreativen das richtige Arbeitswerkzeug ist. In kurzen Präsentationen sowie einer Videosequenz sind die Teilnehmer der Kampagne zu sehen:

M1 und das neue Finanzierungsangebot stehen im Fokus

Natürlich weist Apple hier auf den neuen M1 hin und rückt diesen optimal in den Fokus. Gleichzeitig nutzt Apple diese Kampagne, um auf sein derzeitiges Finanzierungsangebot aufmerksam zu machen – aktuell kann man auch bei Apple selbst eine sogenannte 0 %-Finanzierung in Anspruch nehmen. Beides sind legitime Methoden. Wir sind allerdings etwas irritiert, denn die Kampagne adressiert die klassische Klientel. Unserer Meinung nach bietet aber gerade das MacBook Air mit M1 in der kleinen Ausstattung für unter 1000 € das Potenzial, völlig neue Kunden anzusprechen. Und für die steht Kreativität vielleicht nicht so im Mittelpunkt, sondern eher das klassische Arbeiten mit einem Computer.

Wie seht ihr das?

