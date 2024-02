Home Apps Apple wirbt mit über 600 räumlichen Apps zum Start der Vision Pro

Apple wirbt mit über 600 räumlichen Apps zum Start der Vision Pro

Die ersten Käufer der Vision Pro, die ihre Geräte ab heute erhalten, werden über 600 für die Brille optimierte Apps nutzen können, darunter zahlreiche 3D-Spiele und Streaming-Apps. Bekannte Anwendungen großer Onlinedienste fehlen jedoch und daran wird sich sobald wohl auch nichts ändern.

Ab heute wird die Vision Pro in den USA ausgeliefert. Der Erfolg des neuen Gadgets wird maßgeblich davon abhängen, wie es von den Entwicklern angenommen wird. Vor allem speziell für visionOS und dessen 3D-Umgebung optimierte Apps vermögen Nutzer potenziell zu beeindrucken, Apple hat nun einige dieser Apps ins Scheinwerferlicht gestellt.

Apple wirbt mit 600 visionOS-Apps zum Start

Apple unterstreicht zum Start der Vision Pro die Vielfalt der Apps, die speziell für die Brille optimiert wurden, also etwa eine räumliche Umgebung und immersives Video bieten.

Mehr als 600 Anwendungen werden zum Launch als visionOS-Apps verfügbar sein, erklärt Apple in einer Pressemitteilung, dazu zählen etwa Charter Spectrum, Comcast Xfinity, Cox Contour, Sling TV und Verizon Fios.

Golf- und Basketball-Fans sollen auf ihre Kosten kommen

Passend zur Zielgruppe soll die Vision Pro unter anderem Golf-Fans ansprechen und zwar mit PGA TOUR Vision, der ersten Golf-App für die Vision Pro, so Apple. Die NBA-App liefert einen 3D-Zugang zur größten Basketball-Liga der Welt einschließlich ihrer diversen Statistiken und Backstage-Einblicke.

Fußball gibt es auch, wenn auch die europäischen Ligen noch nicht zu sehen sind, aber mit dem MLS Season Pass können Vision Pro-Nutzer die Begegnungen verfolgen, die Apple ohnehin schon für Apple TV+ lizenziert hat.

Streaming und Spiele für die Brille

Bekannt war schon, dass diverse Streaming-Apps zum Start mit eigens optimierten visionOS-Apps vertreten sind und natürlich auch den passenden Inhalten, es sind dies neben Disney+ unter anderem Warner Bros. Discovery’s Max und natürlich Apple TV+.

Ein bisschen Produktivität

Damit es nicht so wirkt, als tauge die Vision Pro nur zum Filme schauen oder zocken, werden auch noch einige Produktivitätsanwendungen ins Spotlight gestellt. So sind die Microsoft365-Apps etwa für visionOS optimiert, Apples eigenes Pages ironischerweise nicht.

Auch MindNode und Box gibt es als VR-App.

Die Projektmanagement-Tools OmniFocus und OmniPlan laufen ebenfalls auf der Brille, weitere Einblicke in die zum Start als angepasste Version laufenden Apps findet ihr hier bei Apple. Wann Apple all seine eigenen Apps in 3D anbieten wird, bleibt indes abzuwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!