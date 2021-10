Home Apple Watch Apple Watch Series 7: Versandbenachrichtigungen treffen vor Marktstart ein

Apple Watch Series 7: Versandbenachrichtigungen treffen vor Marktstart ein

Apple wird ab morgen die neue Apple Watch Series 7 ausliefern. Inzwischen haben die ersten Käufer ihre Versandbenachrichtigungen bereits erhalten. Wer sich heute zum Kauf entschließt, wartet indes deutlich länger, wie es bereits erwartet wurde.

Apple nimmt ab letzten Freitag die Vorbestellungen für die neue Apple Watch Series 7 (Affiliate-Link) entgegen. Diese neue Version der Uhr startete bereits später als erwartet: Apple hatte offenbar mit Lieferproblemen zu kämpfen, was auch der Grund dafür ist, dass man wohl in letzter Sekunde doch entschied, die Uhr nicht in einem neuen, eckigeren Design auszuliefern.

Wer die neue Apple Watch Series 7 in den ersten Minuten oder auch Stunden nach dem Start der Vorbestellungen bestellt hatte, wird wohl auch morgen beliefert. Inzwischen erhalten erste Kunden bereits Versandhinweise. Apple beauftragte in den letzten Jahren vor allem UPS als Logistikdienstleister, in diesem Jahr wird dagegen wohl vermehrt per DHL ausgeliefert.

Apple Watch Series 7 kommt teils mit langen Lieferzeiten

Die Apple Watch Series 7 startet ab morgen auch im regulären Verkauf bei Apple und anderen Händlern. Wer sich allerdings jetzt erst zum Kauf entschließt, muss teilweise lange warten. Lieferzeiten von über einem Monat sind keine Seltenheit, allerdings waren bereits vor dem Launch lange Lieferzeiten erwartet worden. Apple hat in der Vergangenheit allerdings auch oft späte Liefertermine etwas nach vorn gezogen.

Habt ihr euch auch die neue Apple Watch Series 7 bestellt? Wann bekommt ihr eure Lieferung?

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!