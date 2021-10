Apple Watch Series 7 angeblich ab Mitte Oktober im Handel

Die neue Apple Watch Series 7 könnte ab Mitte Oktober in den Geschäften liegen. Apple selbst nennt noch keine Termine für den Start der neuen Apple Watch, diese hat sich wohl aufgrund von Produktionsproblemen deutlich verspätet.

Apple wird die neue Apple Watch Series 7 womöglich Mitte Oktober auf den Markt bringen, das behauptet zumindest der bekannte Leaker Jon Prosser, der sich damit wieder mit einer Spekulation zu neuen Apple-Produkten zu Wort meldet. Apple werde ab Mitte des Monats die neue Uhr an erste Kunden ausliefern, so der Leaker, der sich dabei auf verschiedene Quellen stützt, die angeblich gut mit Apples Produktplanung vertraut sind.

Erste Vorbestellungen werde Apple bereits ab kommender Woche entgegennehmen, so Prosser weiter. Auch der Apple-Partner Hermès scheint mit diesem Zeitplan zu arbeiten, Kunden haben von dort die Information erhalten, dass Vorbestellungen der neuen Hermès-Edition ab dem 08. Oktober angenommen werden können.

I have the release date for the series 7 @appleinsider

— Ardavon Nazari (@ArdavonNazari) September 24, 2021