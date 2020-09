Apple Watch-Prototypen: Bilder früherer Tage auf Twitter aufgetaucht

Vor dem Marktstart der Apple Watch hatte Apple kaum überraschend verschiedentlich erste Prototypen an Tester und ausgewählte Personen ausgegeben, mit denen man zusammenarbeitet, um den Marktstart eines neuen Produkts vorzubereiten. Einige Bilder eines solchen Prototyps sind nun im Netz aufgetaucht.

Apple pflegt, den Start aller neuen Produkte mit vorangehenden Tests vorzubereiten, in denen verschiedene Nutzer Prototypen des Produkts erhalten. Diese können untereinander und auch im Vergleich zum finalen Produkt leichte Abweichungen aufweisen.

Nun sind Bilder eines solchen Apple Watch-Prototyps im Netz aufgetaucht.

Auf Twitter hat ein für solche Kuriositäten bekannter Leaker Bilder einer Apple Watch in einem speziellen Case geteilt, wie Apple sie verwendet, um vertrauliche Prototypen zu transportieren.

Prototype Apple Watch (Original) with matching Security Case and box. The Security Case was used to conceal the design before release durning transportation; and makes the Watch look similar to an iPod Nano. #appleinternal pic.twitter.com/2q0y8l6oso — Apple Demo (@AppleDemoYT) September 1, 2020

Here are some more photos of my Prototype Apple Watch that mimics an iPod Nano! #appleinternal pic.twitter.com/wi7FSrQP1C — Apple Demo (@AppleDemoYT) September 3, 2020

Streng geheim: Arbeit mit Prototypen ist anstrengend

Apple erlegt Testern und Entwicklern für die Nutzung solcher geheimen Prototypen strenge Verpflichtungen und Beschränkungen auf. Diese wurden noch drastischer, nachdem vor Jahren frühe Versionen des iPhone 4 verschiedentlich von ihren Testern an öffentlichen wie Kneipen und Bars verloren wurden und so Details der neuen Produkte vorzeitig ans Licht kamen. In der Regel dürfen Tester besonders vertrauliche Geräte nicht außerhalb der eigenen Wohn- oder Geschäftsräume nutzen. Dies gilt auch für iPhones, die zwar hardwaretechnisch regulären iPhones entsprechen, deren iOS-Version und Firmware allerdings offen und unverschlüsselt vorliegt, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Diese Geräte werden von Sicherheitsforschern zum Aufspüren von Sicherheitsproblemen in der Systemarchitektur gebraucht.

