Apple Vision Pro: Ming-Chi Kuo vermutet Verzögerung

Ein in der aktuellen Berichterstattung fast schon vergessenes Produkt soll in nicht allzu ferner Zukunft das Licht der Welt erblicken. Apples Vision Pro wurde auf der WWDC 2023 angekündigt und soll 2024 erscheinen. Nun meldet sich der berühmte Leaker Ming-Chi Kuo zurück und gibt eines Ausblick auf das Produkt.

Kuo ist für seine Treffsicherheit mit Prognosen bezüglich Apple Lieferketten bekannt. Für die Vision Pro sieht er Probleme. Seinen Quellen zufolge wird die Apple Vision Pro in geringerer Stückzahl erscheinen, als prognostiziert. Das kann zwei Gründe haben.

„Günstige“ Vision Pro gecancelt?

Kuo beschreibt in einem Bericht, dass im Jahr 2024 zwischen 400.000 und 600.000 Einheiten der Vision Pro geliefert werden sollen. Frühere Berichte sind von einem Volumen um die eine Million ausgegangen. Das könnte auf Fertigungsprobleme hinweisen. Tim Cook dagegen hat erst kürzlich beteuert, dass die Vision Pro komplett im Zeitplan liege und im Frühjahr 2024 ausgeliefert werden könne.

Laut Kuo gibt eine weitere mögliche Erklärung: Marktforscher und – vermeintliche – Leaker sind davon ausgegangen, dass Apple im Jahr 205 ein günstigere Version der Vision Pro anbieten könnte. Die erwarteten Zahlen dieser sind in der Schätzung von einer Million Einheiten im kommenden Jahr inkludiert. Kuo sieht nun Hinweise darauf, dass es ein solches Low-Budget-Modell erstmal nicht geben wird.

Bei einem Preis von 3499 US-Dollar für die Vision Pro ist das bedauerlich. Vielleicht wird die zweite Generation etwas preiswerter. Einen Nachfolger der Vision Pro sieht Kuo allerdings frühestens in der ersten Hälfte des Jahres 2027. „The Vision Pro may take longer than the market expect to become the next star product“, so Kuo.

