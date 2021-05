Home Apple Apple Via del Corso: Neuer Store im Herzen Roms eröffnet heute

Apple Via del Corso: Neuer Store im Herzen Roms eröffnet heute

Apple hat heute seinen neuen Apple Store in Rom eröffnet. Mit dem Apple Via del Corso hat das Unternehmen damit nun insgesamt 17 Apple Retail Stores in Italien. Nach wie vor gelten in allen Apple-Ladengeschäften die Abstand- und Hygieneregeln aufgrund der anhaltenden weltweiten Corona-Krise.

Apples jüngster Apple Retail Store wurde heute offiziell eröffnet. Der Apple Via del Corso ist der 17. Apple Retail Store, den das Unternehmen in Italien betreibt. Der Apple Via del Corso liegt im ist zentral gelegen und soll den Römern an seinem Standort Zugang zu Apples vielfältigen Verkaufs-, Bildungs- und Service-Angeboten verschaffen.

Wie üblich, hat Apple auch in seinem neuen Store auf lokale geschichtliche Besonderheiten Wert gelegt. Im neuen Apple Store finden Besucher etwa Einrichtungsdetails aus lokalem Carraramarmor, für den die Region seit 1880 bekannt ist.

Apple Stores sollen nicht nur verkaufen

Schon vor Jahren hat Apple seinen Fokus für die Apple Stores verändert: Von reinen Verkaufsflächen und Anlaufpunkten zur Problembewältigung, wurden die Ladengeschäfte nach und nach zu Bildungs- und Begegnunsstätten umgebaut, das ist zumindest Apples Ziel. Auch der neue Apple Retail Store in Rom bildet hier keine Ausnahme. Das Unternehmen schreibt hierzu in einer entsprechenden Pressemitteilung:

Apple Via del Corso bringt auch das allererste „Today at Apple Made in Rome“-Programm, das sich zum Ziel gesetzt hat, die nächste Generation junger Römer:innen zu inspirieren, weiterzubilden und die Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre Leidenschaften zu entdecken. Unter der Leitung von über 40 regionalen Künstler:innen hat Apple Sessions in den Bereichen Musik, Kunst und Design, Contentcreation und Video kuratiert, die in den kommenden Monaten regionale Communitys der Stadt unterstützen sollen.

In allen Ladengeschäften von Apple gelten auch nach wie vor alle Abstands- und Hygieneregeln, Ausnahmen für geimpfte und genesene Besucher werden nicht gemacht.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!