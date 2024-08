Home Betriebssystem Apple verteilt siebte Developer-Beta für alle Betriebssysteme

Apple verteilt siebte Developer-Beta für alle Betriebssysteme

Apple hat eine Reihe neuer Beta-Versionen veröffentlicht. Entwickler-Beta 7 ist jetzt für macOS Sequoia, iPadOS 18, visionOS 2, watchOS 11 und tvOS 18 verfügbar. Diese gesellen sich zur Beta 7 für iOS 18.

Da das iPhone-16-Event von Apple voraussichtlich am 10. September stattfinden wird, sind die endgültigen Versionen der neuen Betriebssysteme nah. Die aktuelle Beta 7 wird wahrscheinlich eine der letzten vor den Release Candidate (RC) Versionen sein und enthält daher nur wenige neue Funktionen oder Änderungen.

Stabilität und Bugfixes

Der Fokus liegt auf der Optimierung der Leistung und der Behebung von Fehlern. Nutzer, die bereits Betas installiert haben, können die neuen Versionen in den Software-Updates ihrer Geräte finden.

Zu den Neuerungen aus früheren Beta-Versionen gehören Funktionen wie iPhone Mirroring in macOS Sequoia, neue Gesten in visionOS 2, das InSight-Feature für Apple TV+ Inhalte in tvOS 18 und Live Activities in watchOS 11. Falls euch spezifische Neuerungen der siebten Betas auffallen, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

