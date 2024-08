Home Betriebssystem Apple veröffentlicht erneut iOS 17.6.1 und iPadOS 17.6.1

Apple veröffentlicht erneut iOS 17.6.1 und iPadOS 17.6.1

Am 7. August hat Apple die Versionen iOS 17.6.1 und iPadOS 17.6.1 sowie macOS Sonoma 14.6.1 veröffentlicht. Eineinhalb Wochen später hat das Unternehmen iOS und iPadOS in einer überarbeiteten Version erneut veröffentlicht.

Die aktuellen Betriebssystemversionen, die am heutigen Montag veröffentlicht wurden, umfassen insgesamt vier Elemente. Von denen sind zwei – iOS 17.6.1 und iPadOS 17.6.1 – Neuauflagen. Die anderen beiden, watchOS 10.6.1 und tvOS 17.6.1, wurden erstmals veröffentlicht und bringen die Versionen dieser Systeme auf den aktuellen Stand. Apfelpage berichtete.

iOS und iPadOS 17.6.1 im zweiten Anlauf mit wichtigem Update

Die neue Build-Nummer für iOS 17.6.1 und iPadOS 17.6.1 lautet 21G101 und ersetzt damit die vorherige Version 21G93. Heute morgen berichteten wir über das baldige Erscheinen von iOS und iPadOS 17.6.2 unter der Build-Nummer 21G101. Warum Apple sich entschieden hat, Version 17.6.1 erneut zu veröffentlichen anstatt eine Nummer weiter zu zählen, ist unklar. Die Build-Nummer ist die selbe, wie die, welche die anonyme Quelle heute morgen vermutet hat.

In den Release-Notizen zu den Neuveröffentlichungen von iOS und iPadOS erwähnt Apple, dass das Update eine Reihe von Fehlerbehebungen enthält. Besonders hervorgehoben wird ein Problem mit dem erweiterten Datenschutz (Advanced Data Protection). In einigen Fällen konnten Nutzer die Funktion nicht aktivieren oder deaktivieren, und es kam vor, dass die Funktion zwar als deaktiviert angezeigt wurde, aber dennoch für in iCloud gespeicherte Daten aktiv war.

Apple hat diese Probleme nun adressiert und empfiehlt allen Nutzern, die neuesten Updates zu installieren, um von den Verbesserungen und Fehlerbehebungen zu profitieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.