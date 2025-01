Home iCloud / Services Apple TV+ veröffentlicht den Trailer zum Film „The Gorge“ mit Miles Teller

Bei den Serien ist Apple TV+ ziemlich breit und ziemlich stark aufgestellt, bei den Filmen ist noch Luft nach oben. Dies liegt auch daran, dass man hier nicht das Veröffentlichungstempo wie bei den Serien mitgehen kann. Im kommenden Monat wird es mit „The Gorge“ einen neuen Anlauf geben.

Trailer ist nun verfügbar

Bei „The Gorge“ handelt es sich um einen Thriller mit Miles Teller und Sigourney Weaver in den Hauptrollen, der bereits im Dezember 2022 angekündigt wurde. Zwei hochqualifizierte Agenten werden zu Posten in Wachtürmen auf gegenüberliegenden Seiten einer riesigen und hochgradig klassifizierten Schlucht eingesetzt, um die Welt vor einem unbekannten, mysteriösen Übel zu schützen, das im Inneren lauert. Sie verbinden sich aus der Ferne, während sie versuchen, wachsam zu bleiben, um sich gegen einen unsichtbaren Feind zu verteidigen. Als ihnen die katastrophale Bedrohung für die Menschheit offenbart wird, müssen sie gemeinsam ihre körperliche und geistige Stärke testen, um das Geheimnis in der Schlucht zu bewahren, bevor es zu spät ist – so die Beschreibung des Plots. Nun ist der Trailer dazu verfügbar:

Der Film soll ab dem 14. Februar 2025 exklusiv auf Apple TV+ verfügbar sein. Der Ton wird wieder in Dolby Atmos sein. Der Film wird von Scott Derrickson inszeniert, das Drehbuch verfasste Zach Dean. Miles Teller fungiert mit seiner Firma Teller Executive als Produzent des Films.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

