Apple TV+ stellt Trailer zur vierten Staffel von „The Morning Show“ online

Jennifer Aniston gehörte in den 90ern zu den bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt, die Sitcom „Friends“ machte es möglich. Anschließend widmete sie sich eher Filmprojekten, bis sie 2019 in „The Morning Show“ auf Apple TV+ in eine Serienrolle zurückkehrte. Das Urgestein des Streamingdienstes wird nun in wenigen Wochen mit der vierten Staffel zurückkehren und dazu gibt es weitere Details.

Trailer ist nun verfügbar

Gemeinsam mit Reese Witherspoon besetzt Jennifer Aniston nicht nur eine der beiden Hauptrollen, beide Schauspielerinnen fungieren auch als ausführende Produzentinnen. Auch in der vierten Staffel werden aktuelle gesellschaftliche Themen aufgegriffen, dank Deepfakes und Künstlicher Intelligenz verschwimmen Wahrheit und Lüge immer stärker ineinander. Zwei Jahre nach den dramatischen Ereignissen der dritten Staffel steht die UBA-Redaktion erneut vor großen Herausforderungen. Der Zusammenschluss mit dem Nachrichtennetzwerk NBN ist vollzogen, doch mit der erweiterten Verantwortung entstehen auch neue Spannungen. Die Redaktion navigiert durch ein politisch aufgeladenes Amerika, welches so tief wie noch nie gespalten ist. Nun ist der Trailer dafür verfügbar:

„The Morning Show — Season 4 Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Neben den bekannten Gesichtern wie Billy Crudup, Mark Duplass, Greta Lee und Jon Hamm wird die vierte Staffel um hochkarätige Neuzugänge ergänzt, unter anderem mit Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook sowie Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard und Jeremy Irons. Hinter den Kulissen führen Charlotte Stoudt als Showrunnerin und Mimi Leder als Regisseurin die kreative Leitung fort.

Mitte September geht es los

Die vierte Staffel wird Mitte September anlaufen. Die erste Folge der vierten Staffel wird exklusiv ab dem 17. September 2025 auf Apple TV+ ausgestrahlt, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Finale der Staffel soll am 19. November 2025 ausgestrahlt werden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.